Кальюлайд призвала к реформе президентских выборов

«Я за последние месяцы слышала много критики в адрес нашего парламента, которую Рийгикогу, на мой взгляд, не заслужил. Критики, касавшейся выборов президента, которые, тем не менее, прошли именно так, как требуют правила», - сказала Кальюлайд, выступая в понедельник в Рийгикогу. По словам президента, эта критика не была оправдана. «Парламентское государство сработало так, как и должно было», - отметила она.

«Часть этой критики была связана с процедурными правилами, которые попросту не оптимальны для нынешнего порядка выборов. Рийгикогу можно скорректировать эти правила в соответствии с отмеченным недовольством и я надеюсь, что это будет сделано. После прошлых президентских выборов этого не сделали. Были опасения, что невыполненная работа позже отзовется. Так и произошло», - сказала Кальюлайд.

По ее словам, дату регистрации кандидатов в президенты можно было бы передвинуть на месяц или два раньше. «Для того, чтобы это имело смысл, к этому времени список кандидатов должен быть окончательным. Голосование в коллегии выборщиков должен выиграть тот, кто набрал больше всего голосов от желавших проголосовать. Не пожелавшие добровольно отказались от участия — хотя они и пришли в зал. Это их решение и их право, но это не может отражаться на результатах голосования сильнее решения тех, кто взвесил кандидатов и принял решение», - сказала Кальюлайд.

Она добавила, что местные самоуправления заслуживают быть в большей мере представленными в коллегии выборщиков.