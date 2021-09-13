Полный список ⟩ Смотрите, кто баллотируется на выборах в местные самоуправления по вашему месту жительства

17 октября на выборы в местные самоуправления будут баллотироваться более 10 тысяч кандидатов. Postimees публикует полный список всех кандидатов.

На выборах в органы местного самоуправления право голоса имеет избиратель не моложе 16 лет, адрес проживания которого внесен в Регистр народонаселения не позднее, чем за 30 дней до выборов.

Помимо граждан Эстонии, на местных выборах могут голосовать проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского Союза; иностранные граждане, постоянно проживающие в Эстонии; лица без гражданства постоянно проживают в Эстонии.

Гражданин Эстонии, постоянно проживающий за границей (место жительства, указанное в Регистре населения, находится за пределами Эстонии), не может участвовать в местных выборах. Поэтому в представительствах голосования тоже нет. Гражданин Эстонии, временно пребывающий за границей, имеет возможность голосовать электронным способом.

Осенние местные выборы претерпели ряд изменений по сравнению с прошлыми: помимо того, что в день выборов можно проводить предвыборную кампанию и увидеть наружную рекламу, список избирателей также является электронным.

Местные выборы состоятся 17 октября, всего в Эстонии 79 местных самоуправлений.

Напоминание: Министерство внутренних дел рекомендует перед выборами ознакомиться с данными Регистра народонаселения Министерство внутренних дел рекомендует перед муниципальными выборами проверить в Регистре народонаселения свои данные о месте жительства и адрес электронной почты. Это важно для того, чтобы избиратели могли голосовать именно за тех кандидатов, которые баллотируются по месту их проживания, и получить всю информацию, связанную с выборами. Избиратели будут внесены в списки избирателей и для них будут назначаться избирательные округа на основании данных, содержащихся в Регистре народонаселения по состоянию на 17 сентября. Поэтому важно, чтобы к этому времени у всех были правильные данные о местожительстве в Регистре народонаселения. Если место проживания изменилось, то на портале электронных услуг Регистра народонаселения rahvastikuregister.ee можно представить свой новый адрес. Извещение об изменениях можно подать в волостную или городскую управу по месту жительства, придя на место или отправив его по почте. Правильные данные в Регистре народонаселения важны также для того, чтобы избиратели могли получить информационные бюллетени о выборах, которые будут рассылаться в начале октября. Цель информационного бюллетеня заключается в предоставлении общей информации о правах на участие в выборах. Также в бюллетене указываются места нахождения избирательных участков в том или ином избирательном округе.