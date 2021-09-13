Полный список ⟩ Смотрите, кто баллотируется на выборах в местные самоуправления по вашему месту жительства
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17 октября на выборы в местные самоуправления будут баллотироваться более 10 тысяч кандидатов. Postimees публикует полный список всех кандидатов.
На выборах в органы местного самоуправления право голоса имеет избиратель не моложе 16 лет, адрес проживания которого внесен в Регистр народонаселения не позднее, чем за 30 дней до выборов.
Помимо граждан Эстонии, на местных выборах могут голосовать проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского Союза; иностранные граждане, постоянно проживающие в Эстонии; лица без гражданства постоянно проживают в Эстонии.
Гражданин Эстонии, постоянно проживающий за границей (место жительства, указанное в Регистре населения, находится за пределами Эстонии), не может участвовать в местных выборах. Поэтому в представительствах голосования тоже нет. Гражданин Эстонии, временно пребывающий за границей, имеет возможность голосовать электронным способом.
Осенние местные выборы претерпели ряд изменений по сравнению с прошлыми: помимо того, что в день выборов можно проводить предвыборную кампанию и увидеть наружную рекламу, список избирателей также является электронным.
Местные выборы состоятся 17 октября, всего в Эстонии 79 местных самоуправлений.
Напоминание: Министерство внутренних дел рекомендует перед выборами ознакомиться с данными Регистра народонаселения
Министерство внутренних дел рекомендует перед муниципальными выборами проверить в Регистре народонаселения свои данные о месте жительства и адрес электронной почты. Это важно для того, чтобы избиратели могли голосовать именно за тех кандидатов, которые баллотируются по месту их проживания, и получить всю информацию, связанную с выборами.
Избиратели будут внесены в списки избирателей и для них будут назначаться избирательные округа на основании данных, содержащихся в Регистре народонаселения по состоянию на 17 сентября. Поэтому важно, чтобы к этому времени у всех были правильные данные о местожительстве в Регистре народонаселения. Если место проживания изменилось, то на портале электронных услуг Регистра народонаселения rahvastikuregister.ee можно представить свой новый адрес. Извещение об изменениях можно подать в волостную или городскую управу по месту жительства, придя на место или отправив его по почте.
Правильные данные в Регистре народонаселения важны также для того, чтобы избиратели могли получить информационные бюллетени о выборах, которые будут рассылаться в начале октября. Цель информационного бюллетеня заключается в предоставлении общей информации о правах на участие в выборах. Также в бюллетене указываются места нахождения избирательных участков в том или ином избирательном округе.
Как голосовать?
Вы можете голосовать на выборах в местные самоуправления с 11 до 17 октября. Таким образом, выборы сконцентрированы на одной неделе и завершаются в воскресенье.
С понедельника по субботу, 11–16 октября, предварительное голосование может проводиться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Вы можете голосовать в электронном виде с 9 утра понедельника до 20 вечера субботы. Избирательные участки откроются для предварительного голосования с 12 часов дня.
В воскресенье, в день выборов, 17 октября, будет проводится только голосование бюллетенями. При желании избиратель также может изменить свой электронный голос, проголосовав в день выборов на избирательном участке.
С понедельника по четверг в каждой волости и городе открыт как минимум один избирательный участок, где можно проголосовать за пределами избирательного округа по вашему месту жительства.
По пятницам, субботам и воскресеньям можно проголосовать только в избирательном округе проживания.
Э-ГОЛОСОВАНИЕ
- Электронное голосование можно проводить на компьютере, вставив удостоверение личности в считыватель или используя компьютер и Mobiil-ID.
- Заранее проверьте программное обеспечение вашей ID-карты, операционную систему компьютера и антивирусное программное обеспечение, чтобы обеспечить безопасное и беспроблемное электронное голосование.
- В течение 30 минут после голосования можно проверить с помощью смарт-устройства (смартфона, планшета), засчитала ли система ваш э-голос.
Источник: riigi valimisteenistus