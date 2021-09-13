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Рийгикогу включил киногородок в рейтинг обладающих государственной важностью культурных со

Заседание Рийгикогу. ФОТО: Sander Ilvest

Рийгикогу утвердил рейтинг обладающих государственной важностью культурных сооружений, включив в него Таллиннский киногородок.

На прошедшем в понедельник заседании Рийгикогу принял решение об утверждении следующего рейтинга обладающих государственной важностью культурных сооружений: тартуский центр культуры, нарвский культурный квартал Кренгольм, дом музыки имени Арво Пярта в Раквере, пристройка к нынешнему зданию Национальной оперы и таллиннский киногородок, передала пресс-служба Рийгикогу.

За представленное комиссией по культуре решение проголосовали 79 депутатов, один воздержался.

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