Рийгикогу включил киногородок в рейтинг обладающих государственной важностью культурных со
Рийгикогу утвердил рейтинг обладающих государственной важностью культурных сооружений, включив в него Таллиннский киногородок.
Рийгикогу утвердил рейтинг обладающих государственной важностью культурных сооружений, включив в него Таллиннский киногородок.
На прошедшем в понедельник заседании Рийгикогу принял решение об утверждении следующего рейтинга обладающих государственной важностью культурных сооружений: тартуский центр культуры, нарвский культурный квартал Кренгольм, дом музыки имени Арво Пярта в Раквере, пристройка к нынешнему зданию Национальной оперы и таллиннский киногородок, передала пресс-служба Рийгикогу.
За представленное комиссией по культуре решение проголосовали 79 депутатов, один воздержался.