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ООН пытается привлечь около 600 млн долларов для помощи Афганистану, который после захвата власти талибами может столкнуться с гуманитарным кризисом. Между тем, из Панджшерской долины, дольше всех оказывавшей сопротивление талибам, приходят сообщения об убийствах мирных жителей.

Гуманитарная миссия в Кабуле. ФОТО: Getty Images

"После десятилетий войны, страданий и незащищенности сегодня они переживают, возможно, самые опасные времена в своей жизни", - сказал генсек ООН Антониу Гутерриш о жителях Афганистана на открытии конференции по сборе средств для страны в Женеве.

Гутерриш говорит, что Афганистан в скором будущем может ждать катастрофа.

"Сегодня каждый третий афганец не знает, где достанет себе следующий обед. Нищета растет лавинообразно, институты простейших социальных услуг близки к коллапсу. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. На этом фоне страну ждет сильная засуха - уже вторая за четыре года. К концу месяца, как раз к приближению зимы, многие могут оказаться без пропитания", - сказал Гутерриш.

ООН попросила талибов не мешать работе ее гуманитарных сотрудников.

Число внутренних беженцев, оставшихся без крыши над головой, но не уехавших из Афганистана, сейчас составляет около 3,5 млн человек. Между тем, около 40% ВВП страны зависело от инвестиций извне, а многие международные программы помощи Афганистану были прекращены, после того как к власти пришли талибы.

Днем в понедельник Гутерриш заявил агентству Рейтер, что на конференции собрано больше чем планировалось - участники пообещали предоставить помощи на 1 млрд долларов.

На женевской конференции собрались представители ООН, международных организаций и потенциальных стран-доноров. Около трети собранных средств пойдет на обеспечение афганцев продовольствием через Всемирную продовольственную программу ООН. "Это гонка со временем - мы должны обеспечить продукты и спасти жизни до того, как выпадет первый снег, - говорит региональный директор программы Антеа Вебб. - Мы вынуждены буквально вымаливать и одалживать, чтобы не допустить дефицита продуктов".

Тем временем мулла Абдул Гани Барадар, один из основателей "Талибана" и премьер-министр временного правительства Афганистана, во вторник вынужден был опровергать слухи о своей гибели.

"Я уезжал", - сказал он в опубликованном в интернете аудиоролике. "Где бы я сейчас ни был, у меня все в порядке, как и у моих братьев и друзей", - добавил Барадар. Би-би-си, впрочем, не удалось подтвердить, что на ролике, размещенном на лояльных талибам сайтах, действительно звучит его голос.

Убийства в Панджшере

Би-би-си удалось получить и верифицировать видеокадры, на которых запечатлены убийства мирных жителей талибами в Афганистане. Как подтвердило расследование Би-би-си, около 20 таких убийств произошли в районе Панджшерской долины - районе, до последнего сопротивлявшемся талибам.

Кадр из одного из видео, верифицированных Би-би-си. ФОТО: BBC

В Панджшере уже после захвата талибами всех остальных регионов сохранялся очаг сопротивления под командованием Ахмада Масуда, сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Бои за долину продолжались вплоть до начала сентября, но в итоге талибы объявили, что одержали победу.

Захватив Кабул, "Талибан" пообещал, что не станет мстить старым врагам, но из Афганистана приходят все новые сообщения о преследовании новым режимом людей, сотрудничавших с зарубежными силами или со старым правительством.

На одном из видео, попавших в распоряжение Би-би-си, запечатлен мужчина в военном обмундировании в окружении других вооруженных мужчин. Звучат выстрелы, и тот он падает на землю. Установить однозначно, был ли этот человек военным, невозможно, поскольку в этом регионе многие носят униформу. Однако на видео слышно, как один из прохожих говорит, что мужчина был мирным жителем.

Еще одной жертвой стал владелец магазина из Панджшера и отец двоих детей Абдул Сами. Местные источники говорили, что он не хотел бежать от талибов и считал, что ему ничего не должно грозить. Но силы нового режима арестовали его, обвинив в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Через несколько дней его тело выбросили у его же дома. Свидетели говорят, что на нем были следы пыток.

Виноваты полевые командиры?

Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Патриция Гроссман говорит, что полевые командиры "Талибана" могут не следовать объявленной центром политике.

В "Твиттере"также появляются съемки, на которых, как утверждают авторы, талибы увозят мирных жителей из Панджшера, живущих в Кабуле. Это видео не верифицировано.

"Командиры в некоторых провинциях работают с большой долей автономии, в том числе назначая наказания. Мы видели это в прошлом. Также нам известно о случаях, когда бывшие военные получали гарантии безопасности от талибов, но потом за ними приходили. Некоторых казнили. Эти гарантии значат совсем немного", - говорит она.

Представитель талибов Абдулла Рахамани, однако, призывает жителей Панджшера жить обычной жизнью. "Они должны выходить на улицы, заниматься повседневными делами. Если это владелец магазина, пусть идет в магазин. Если фермер - пусть отправляется на ферму. Мы здесь, чтобы защитить их, их семьи и жизни", - говорит он.