Раннут – Блинцовой: в эстонские школы надо принимать только талантливых русских

Март Раннут: – Если С1 уже имеется, то это не ломаный эстонский. Просто недостаточно опыта.

Алиса Блинцова: – Представляю в советское время эстонскую школу, где эстонский учитель на корявом русском пытается объяснить свой предмет эстонским детям. Вам бы такое понравилось? Я даже не говорю о правах нацменьшинств и Конституции, которые вы просто хотите взять и перерубить, называя себя при этом правозащитником.

На самом деле получается, что вы махровый-махровый националист, который не хочет ничего видеть дальше своей пещеры.

Март Раннут: – Это неправда, что все русские учителя говорят на ломаном эстонском.

Алиса Блинцова: – Почему все? Даже если один учитель будет что-то пытаться преподавать на таком эстонском, то зачем это надо?

Март Раннут: – Вы забыли, что мы находимся в Эстонии и госязыком является эстонский.

У русских есть выбор: можно и просто учиться на русском, но сразу после школы они потерпят крах.

Алиса Блинцова: – Русские хорошо знают эстонский в том объеме, который требуется госпрограммой.

Говорить на прекрасном эстонском языке без акцента госпрограмма не требует.

Март Раннут: – Не требует. Но есть другие требования.

Алиса Блинцова: – Формуляры можно заполнить и по-эстонски.

Март Раннут: – Иногда этого маловато. Нужны хорошее рабочее место, хорошая зарплата…

Алиса Блинцова: – Нужно говорить по-эстонски без акцента! Это всем известно.

Март Раннут: – Акцент тут ни при чем. Нужно уметь работать языком. И для этого необходим высший уровень владения эстонским. К сожалению, наши выпускники школ не владеют языком на должном уровне.

Алиса Блинцова: – А как же наши выпускники поступают в оксфорды и получают прекрасные рабочие места в Америке, Англии и Германии?

Март Раннут: – В Эстонии живут талантливые люди. Конечно, есть и такие ученики, которые работают в других странах уборщицами, почтальонами и т.д.

Алиса Блинцова: – Эстонцы среди них тоже есть.

Март Раннут: – Да, есть.

– «Отечество» планирует обратить особое внимание на сотрудников муниципальных учреждений, школ и садов, которые не соответствуют языковым требования? Языковой контроль ужесточится?

Март Раннут: – Isamaa будет добиваться того, чтобы все требования по языку выполнялись.

Это жестоко, когда эстонец в Эстонии не может общаться в своей фирме по-эстонски.

Алиса Блинцова: – Наш союз выступает за ослабление полномочий Языковой инспекции. Можно было бы сказать, что мы за ее ликвидацию, но это не совсем так. Мы за переформатирование ее полномочий, поскольку сейчас инспекция имеет карательные полномочия. Мы с этим не согласны.

У меня сложилось после нашей беседы впечатление, что нас готовят в какой-то бой. Мол, мы должны стараться изо всех сил. Мы почему-то не должны просто жить и получать удовольствие от жизни, нам все время нужно сражаться за свое место под солнцем в Эстонии. А, собственно, почему Эстония не может нам обеспечить столь же комфортные условия проживания, как у национальных меньшинств в той же Германии? Вся Европа признает нас нацменьшинством, и только вы и ваш институт считаете иначе.

Март Раннут: – Часть местных русских являются иммигрантами, а часть – национальным меньшинством. Однако на улице мы не делаем различий, не делим людей на мигрантов и представителей нацменьшинства.

Жизнь была бы намного лучше, если бы все население Эстонии знало государственный язык.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Раннут и Блинцова о новых языковых порядках для Таллинна/ Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Andres Haabu

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