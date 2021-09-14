Раннут – Блинцовой: в эстонские школы надо принимать только талантливых русских

Раннут – Блинцовой: в эстонские школы надо принимать только талантливых русскихБлинцова – Раннуту: вы махровый националист
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Два взгляда на будущее муниципальных учреждений и иноязычного образования в Таллинне представили в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от партии «Отечество» и избирательного объединения «Народный Союз».