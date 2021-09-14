США и ЕС намерены сократить выбросы метана на 30%

Это следует из попавшего в распоряжение журналистов проекта "Глобальное метановое обязательство" (Global Methane Pledge), сообщает во вторник, 14 сентября, агентство Reuters.

Как отмечается в документе, "короткое время жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить скорость глобального потепления". Предполагается воздействовать на основные отрасли, способствующие выбросам метана - нефтегазовую, угольную, сельское хозяйство и сектор отходов.

Проблема метана

Присоединиться к глобальной инициативе предлагается более чем 20 государствам, среди них Россия, Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, Норвегия, Великобритания и другие. Проект, вероятно, будет представлен 17 сентября на встрече представителей стран, ответственных за наибольшее количество вредных выбросов в атмосферу.

Выбросы парникового газа метана считаются второй причиной изменения климата после углекислого газа (CO2). Проект по сокращению эмиссии метана разрабатывается в преддверии конференции ООН по изменению климата (COP26), которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго. Изначально она была запланирована на 2020 год, но ее отложили из-за пандемии.

Климатические изменения все заметнее

Ранее, в августе, был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК), согласно которому климатические изменения во всех регионах мира будут становиться все заметнее, приводя к новым драматическим последствиям.

Меры по борьбе с изменением климата показали успех только в среднесрочной и долгосрочной перспективе: даже значительное сокращение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека стабилизирует глобальную температуру только через 20-30 лет, говорится далее в документе.

Парижское соглашение по климату