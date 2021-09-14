Эстонские футболистки на старте квалификации ЧМ надеются дать бой Словении

Матч со Словенией назначен на эту пятницу. Встречей со словенскими футболистками сборная Эстонии завершила и предыдущий отборочный цикл чемпионата Европы. В конце февраля в Таллинне эстонские девушки уступили соперницам со счетом 0:9, но на этот раз в команде надеются, что подобного разгрома удастся избежать, поскольку сейчас сезон в самом разгаре и физические кондиции должны быть намного лучше.