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Эстонские футболистки на старте квалификации ЧМ надеются дать бой Словении

Иллюстративное фото. ФОТО: Raul Mee

Женская сборная Эстонии по футболу приступила к подготовке к стартовым матчам отборочного турнира чемпионата мира.

На старте квалификации нашу команду ждут домашние поединки против сборных Словении и Уэльса. Обе игры примет Пярну, пишет Rus.ERR.

Матч со Словенией назначен на эту пятницу. Встречей со словенскими футболистками сборная Эстонии завершила и предыдущий отборочный цикл чемпионата Европы. В конце февраля в Таллинне эстонские девушки уступили соперницам со счетом 0:9, но на этот раз в команде надеются, что подобного разгрома удастся избежать, поскольку сейчас сезон в самом разгаре и физические кондиции должны быть намного лучше.

Главный тренер сборной Эстонии Ярмо Матикайнен считает, что его подопечным важно научиться играть в высоком темпе на протяжение всех 90 минут матча.

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