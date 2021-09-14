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  • Гибель четырехлетнего ребенка под гаражной дверью: суд оправдал рабочих

Галерея ⟩ Гибель четырехлетнего ребенка под гаражной дверью: суд оправдал рабочих

Töömehed mõisteti õigeks ФОТО: Tairo Lutter

Трагическое происшествие, произошедшее пять лет назад на улице Коллане в Таллинне, во вторник, наконец-то, получило свое первое решение в Харьюском уездном суде. Нет сомнений, это дело будет обсуждаться дальше в суде высших инстанций, но согласно сегодняшнему решению, вина лежит не на рабочих, которые ранее обслуживали гаражную дверь. Напомним, что 15 мая 2016 года на улице Коллане в Таллинне погиб четырехлетний ребенок, которого придавила 123-килограммовая гаражная дверь, пишет Postimees.

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В тот роковой день Рене припарковал свой автомобиль у гаража многоквартирного дома и решил через него пройти в квартиру. Вместе с ним были два сына.

Обычно гаражную дверь можно было открыть и закрыть с помощь выключателя, но в тот раз этот вариант не работал. То, что недавно гаражная дверь стала барахлить и квартирное товарищество уже ждало ремонтную фирму, многие жильцы не знали.

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