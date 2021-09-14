Людей без масок много: получают ли люди штрафы?
На прошлой неделе в ходе рейдов полицейские раздали маски почти 1500 людям, однако штрафов никому не выписали. Как реагируют полицейские, если человек отказывается от предложенной маски?
На прошлой неделе в ходе рейдов полицейские раздали маски почти 1500 людям, однако штрафов никому не выписали. Как реагируют полицейские, если человек отказывается от предложенной маски?
Соблюдения мер по ограничению распространения коронавируса проверяют полицейские вместе с чиновниками Департамента здоровья по всей Эстонии, пишет Postimees.
«Проверки до этого показали, что большинство людей заботятся о себе и других, носят маски», - прокомментировал помощник руководителя кризисного штаба PPA Таго Трей. Если полицейские замечают, что человек не носит маску, то при необходимости с ним проводят беседу. В большинстве случаев, по словам Трея, человек сам находит возможность, к примеру, прикрывает нос и рот платком или покупает маску. При необходимости маска предоставляется проверяющими чиновниками.
На прошлой неделе ношение масок было проверено более чем в 1700 местах по всей Эстонии — в магазинах, общественном транспорте и, например, в церкви. Всего чиновники поговорили с 2136 людьми, из которых почти 1500 получили маски.
Также было выявлено несколько нарушений требований самоизоляции и 18 человек, нарушивших требование карантина, но общая картина по-прежнему хорошая, считают в PPA: около 88 процентов людей носят маски.
«Если человек отказывается носить маску и возникает оправданное сомнение, что он сознательно нарушает обязательство носить маску, его просят покинуть это место, - подтвердил Трей. - Если человек не соглашается уйти, то у Департамента здоровья, и PPA есть право сделать устное предупреждение и, в зависимости от нарушения, также возбудить дело», - пояснил он, добавив, что штраф за несоблюдение обязательства по ношению масок, может быть в размере до 400 евро.
По словам Трея, на сегодняшний день никаких дел не возбуждено и ни на кого не наложен штраф. «Это означает, что большинство компаний и людей соблюдают ограничения», - сказал он.