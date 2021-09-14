Людей без масок много: штрафуют ли их?

Соблюдения мер по ограничению распространения коронавируса проверяют полицейские вместе с чиновниками Департамента здоровья по всей Эстонии, пишет Postimees.

«Проверки до этого показали, что большинство людей заботятся о себе и других, носят маски», - прокомментировал помощник руководителя кризисного штаба PPA Таго Трей. Если полицейские замечают, что человек не носит маску, то при необходимости с ним проводят беседу. В большинстве случаев, по словам Трея, человек сам находит возможность, к примеру, прикрывает нос и рот платком или покупает маску. При необходимости маска предоставляется проверяющими чиновниками.

На прошлой неделе ношение масок было проверено более чем в 1700 местах по всей Эстонии — в магазинах, общественном транспорте и, например, в церкви. Всего чиновники поговорили с 2136 людьми, из которых почти 1500 получили маски.

Также было выявлено несколько нарушений требований самоизоляции и 18 человек, нарушивших требование карантина, но общая картина по-прежнему хорошая, считают в PPA: около 88 процентов людей носят маски.

Еще никто не оштрафован

«Если человек отказывается носить маску и возникает оправданное сомнение, что он сознательно нарушает обязательство носить маску, его просят покинуть это место, - подтвердил Трей. - Если человек не соглашается уйти, у Департамента здоровья, и PPA есть право сделать устное предупреждение и, в зависимости от нарушения, также начать производство», - пояснил он, добавив, что штраф за несоблюдение обязательства по ношению масок, может быть в размере до 400 евро.