Кайа Канепи после US Open поднялась на пять мест в рейтинге WTA

В его обновленной версии, опубликованной накануне, она поднялась с 70-го на 65-е место, а сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт опустилась с 28-й на 29-ю строчку.

Новый рейтинг был составлен с учетом выступлений теннисисток на US Open. Победительница этого турнира, 18-летняя британка Эмма Радукану поднялась в рейтинге сразу на 127 мест, занимая 23-ю строчку, а ее соперница по финалу, 19-летняя Лейла Фернандез переместилась с 73-го на 28-е место.