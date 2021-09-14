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  • Кайа Канепи после US Open поднялась на пять мест в рейтинге WTA

Кайа Канепи после US Open поднялась на пять мест в рейтинге WTA

Кайа Канепи. ФОТО: Raul Mee

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В его обновленной версии, опубликованной накануне, она поднялась с 70-го на 65-е место, а сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт опустилась с 28-й на 29-ю строчку.

Новый рейтинг был составлен с учетом выступлений теннисисток на US Open. Победительница этого турнира, 18-летняя британка Эмма Радукану поднялась в рейтинге сразу на 127 мест, занимая 23-ю строчку, а ее соперница по финалу, 19-летняя Лейла Фернандез переместилась с 73-го на 28-е место.

Лидером рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, третьей ракеткой мира стала чешка Каролина Плишкова.

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