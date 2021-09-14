Фото ⟩ В сентябре в Ида-Таллиннской центральной больнице родились первые в этом году тройняшки

Тройняшки родились на 34 неделе беременности. Анни весила 2,4 килограмма, Анна – почти 2,3 килограмма, а Ити – 2,1 килограмма.

По словам матери девочек Лийны, новость о том, что семья ждет тройняшек, оказалась неожиданной, хотя пополнение семья планировала уже давно: «Мы все же немножко надеялись, что один ребенок окажется мальчиком! Но примерно на десятой неделе врач подтвердил, что ждать нужно трех маленьких принцесс».

Руководитель акушерства Женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар сказала, что в год в Эстонии тройняшки рождаются один-три раза. Рождение тройняшек отличается от обычной процедуры родов, а для того, чтобы чудо появилось на свет, нужна большая, чем обычно, медицинская готовность: «Родившиеся тройняшки прекрасно и без особых проблем адаптировались. Рождение тройняшек всегда связано с большими угрозами, процесс занимает целый день, когда нужно наблюдать за ситуацией, которая может часто меняться. За беременностью и процессом родов матери нужно корректно наблюдать. Конечно, важна готовность роддома в плане оборудования и персонала: если у детей возникают сложности с адаптацией, незамедлительно должна быть оказана помощь. Поэтому рождение тройняшек может проходить только в условиях больницы, где имеется достаточное количество женских и детских врачей и акушерок с соответствующими знаниями, а также медицинские сестры интенсивной терапии. Ведь одновременно рождаются трое детей».

«Две из трех девочек Анни и Анна родились в пределах одной минуты, но государство все же требует, чтобы рождение двух детей не записывалось на одну и ту же минуту. Поэтому в будущем сестрам придется поспорить, кто из них все же старше», - смеются Лийна и Мадис.

Первая неделя жизни тройняшек пролетела в больнице очень быстро. После рождения малышек оставили с мамой и папой в послеродовой палате: «К счастью, крупных проблем не было, а восстановление после родов у меня прошло весьма хорошо. Все акушерки, медсестры и врачи нас очень поддерживали и всегда предлагали помощь. О нас тут отлично заботились!»