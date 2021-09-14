Luminor прогнозирует на этот год 9,2-процентный экономический рост

Экономика восстановилась быстрее, чем ожидалось, после ограничений, вызванных коронавирусной пандемией. Быстрый рост ВВП продолжится в следующем году, считает главный экономист Luminor Тыну Пальм, который представил осенний экономический прогноз банка.

По словам Пальма, сильное оживление экономики наступило раньше, чем ожидалось, и тот факт, что во втором квартале быстрый рост впервые затронул широкий спектр секторов экономики, является особенно позитивным. В то время как в прошлом году восстановление розничной торговли, экспорта товаров и сопутствующих услуг началось при поддержке мировой торговли и потребления, весеннее снятие коронавирусных ограничений внесло дополнительный вклад в восстановление экономики также со стороны сектора услуг и энергетики.

«Возобновление экономики после снятия вызванных пандемией ограничений помогло сектору услуг догнать промышленность. В некоторых случаях заказы уже превышают предложение, и рынок труда демонстрирует явные признаки улучшения», – сказал главный экономист Luminor, добавив, что положительные перспективы роста в значительной степени отразились на изменениях в экономике нескольких влиятельных зарубежных торговых партнеров.

По словам Пальма, рекордный скачок роста ВВП Эстонии в 2021 году вызван не только низкой базой коронакризисного года. Быстрый рост совокупного спроса, поддерживающий рынок труда, и рост цен в Эстонии продолжится и в следующем году. «За сильным ростом экономики последует быстрый, но несколько более умеренный рост, и при поддержке частных и государственных инвестиций можно дольше поддерживать высокие темпы роста экономики», – считает главный экономист.

Неизбежно исключительно быстрый экономический рост Эстонии будет сопровождаться ценовым давлением. По словам Пальма, текущее резкое ускорение роста цен в мировой экономике во многих отношениях является признаком того, что предложение еще не догнало спрос из-за сбоев, вызванных пандемией. Если это произойдет, то ослабнет и чрезмерное ценовое давление, на которое сегодня в значительной степени влияют мировые цены на энергоносители и сырьевые товары.

Пальм отметил, что Эстония за тридцать лет, прошедших с момента восстановления независимости, вернулась в клуб успешных стран мира с высоким уровнем жизни. Теперь вызовом для Эстонии на ближайшие десятилетия станет зеленая революция и стремление к климатически нейтральной экономике, что также означает принятие ряда важных стратегических решений. «Если мы хотим быстрого экономического роста и в то же время «зеленой революции», нам необходимо инвестировать в рост эффективности использования ресурсов, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду в расчете на единицу произведенного ВВП», – сказал Пальм.

«Возможно, что в мире, выходящем из пандемии, в котором все больше внимания уделяется цифровым технологиям, перспективы удаленной (трансграничной) работы будут еще больше расширяться. Поэтому в посткоронавирусной нормальности рабочие места все меньше будут связаны с местом жительства. И тогда особое значение приобретет предлагаемая странами среда обитания, а здесь Эстония сегодня имеет очевидные преимущества, например, в виде чистого воздуха, просторного городского пространства и разнообразной природы», - добавил он.

По словам Пальма, «зеленый поворот» – это хорошая возможность инвестировать в окружающую среду. «Улучшение среды обитания зависит от инвестиций в инфраструктуру, отделения экономического роста от использования ресурсов и перехода к экономике, основанной на знаниях, при которой ценится биоразнообразие», – добавил он.

Главный экономист объяснил, что вопросы климата и окружающей среды теперь являются вызовом не только для отдельных стран или отраслей. Деятельность, загрязняющая окружающую среду, все больше ограничивается нормами, установленными самим бизнесом. Ценность зеленого бренда возросла в глазах инвесторов, а растущая осведомленность об окружающей среде вместе с повышением прозрачности деятельности поможет предотвратить в будущем разного рода "псевдозеленые" ухищрения.