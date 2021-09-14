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Предприятия могут получить в Больничной кассе данные о вакцинации своих работников

Вакцинация. ФОТО: Sille Annuk/Tartu Postimees

Если на предприятии работает более 30 работников, Больничная касса призывает работодателей присылать запросы, чтобы узнать процентуальный охват вакцинацией в фирме.

Член правления Больничной кассы Майви Парв сказала, что данные выдаются в виде процентов, а имена работников не называются. Для того чтобы работодатель не мог выяснить, кто из работников вакцинирован, а кто нет, Больничная касса предлагает лишь данные об охвате вакцинацией фирм, где трудится больше 30 человек.

«Процент охвата – это очень важная информация для работодателей, на ее основе, например, можно принять решение, приглашать ли медиков для проведения массовой вакцинации, поскольку и такую возможность фирмам по-прежнему предлагают. Вакцинация на рабочем месте - это гибкая возможность для работодателей защитить себя, своих близких и коллег», - сказала Парв.

Чтобы получить данные, нужно отправить запрос по адресу vaktsineerimine@haigekassa.ee и указать в графе «Тема» - „Selgitustaotlus“. Больничная касса может сообщить, что охват вакцинированности работников на определенном предприятии ниже 50 процентов, точность будет указана в промежутке 50-90 процентов, или выше 90 процентов.

Предприятия, которые хотят организовать вакцинацию в своем помещении, могут отправить заявку по тому же адресу.

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