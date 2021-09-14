Картина дня: суд по делу о гибели ребенка, подробности стрельбы в деревне и новые языковые порядки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 сентября.
Поздним вечером 1 августа в тихой и идиллической деревне Хаэска в Ляэнемаа внезапно раздались выстрелы: прибывший по вызову полицейский патруль застрелил на проселочной дороге 28-летнего Куйдо Сумеркина. С этой истории начинает новый сезон программа Kuuuurija.
В прямом эфире встретились кандидат «Отечества» (Isamaa) на пост вице-мэра по защите эстонского языка, бывший глава Языкового департамента Март Раннут и представитель избирательного объединения «Народный Союз» (Narodnyi Sojuz), член правления НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова. Смотрите интервью в повторе!
Работники ресторана Suur Muna, расположенного у подножия горы Суур-Мунамяги в Вырумаа, в субботу вечером были приятны удивлены, когда крупный бизнесмен Олег Гроссь, приехавший в Южную Эстонию по делам, решил отблагодарить персонал ресторана за ужин своеобразным образом — он решил прокатить их на вертолете. Читать далее...
Практически ежедневные рекорды цен на электроэнергию и выплаты пенсионных накоплений значительно повысили интерес домовладельцев к строительству солнечных электростанций. Читать далее...
Трагическое происшествие, произошедшее пять лет назад на улице Коллане в Таллинне, во вторник, наконец-то, получило свое первое решение в Харьюском уездном суде. Нет сомнений, это дело будет обсуждаться дальше в суде высших инстанций, но согласно сегодняшнему решению, вина лежит не на рабочих, которые ранее обслуживали гаражную дверь. Напомним, что 15 мая 2016 года на улице Коллане в Таллинне погиб четырехлетний ребенок, которого придавила 123-килограммовая гаражная дверь. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6107 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 473. Читать далее...
Детям, которые ходят в детский сад Абья-Палуоя, предоставлена свободная неделя, а родители обеспокоены тем, что за маленькими детьми будет некому присматривать в течение дня, потому что единственный детский сад в волостном центре закрыт из-за болезни сотрудников. Читать далее...
На прошлой неделе в ходе рейдов полицейские раздали маски почти 1500 людям, однако штрафов никому не назначили. Как реагируют полицейские, если человек отказывается от предложенной маски? Читать далее...
"Едва начавшись, избирательная кампания муниципального уровня, целью которой является формирование органов местного самоуправления для решения задач преимущественно прикладного социально-экономического характера, приобрела признаки острейшей схватки на высшем политическом и идеологическом уровне", - пишет Вячеслав Иванов.
Если на предприятии работают больше 30 работников, Больничная касса призывает работодателей присылать запросы, чтобы узнать процентуальный охват вакцинацией в своей фирме. Читать далее...
Департамент здоровья опроверг утверждения о том, что сотрудник дома призрения Аарикезе сознательно пошел на работу с положительным результатом теста на Covid-19 и заразил других сотрудников и жильцов, что привело к вспышке болезни и смерти нескольких подопечных. Читать далее...
Принявший участие во встрече министров иностранных дел и обороны Балтийских стран и Польши министр обороны Калле Лаанет назвал российские крупномасштабные военные учения «Запад-2021» провокацией против Запада. Читать далее...