Картина дня: суд по делу о гибели ребенка, подробности стрельбы в деревне и новые языковые порядки

Что на самом деле случилось в деревне, где полиция застрелила 28-летнего мужчину?

Поздним вечером 1 августа в тихой и идиллической деревне Хаэска в Ляэнемаа внезапно раздались выстрелы: прибывший по вызову полицейский патруль застрелил на проселочной дороге 28-летнего Куйдо Сумеркина. С этой истории начинает новый сезон программа Kuuuurija.

Студия Postimees: Раннут и Блинцова о новых языковых порядках для Таллинна

В прямом эфире встретились кандидат «Отечества» (Isamaa) на пост вице-мэра по защите эстонского языка, бывший глава Языкового департамента Март Раннут и представитель избирательного объединения «Народный Союз» (Narodnyi Sojuz), член правления НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова. Смотрите интервью в повторе!

Прилетел вдруг волшебник: Олег Гроссь необычно поблагодарил персонал ресторана за ужин

Работники ресторана Suur Muna, расположенного у подножия горы Суур-Мунамяги в Вырумаа, в субботу вечером были приятны удивлены, когда крупный бизнесмен Олег Гроссь, приехавший в Южную Эстонию по делам, решил отблагодарить персонал ресторана за ужин своеобразным образом — он решил прокатить их на вертолете. Читать далее...

Грабительские цены на электроэнергию привели к росту спроса на солнечные электростанции

Практически ежедневные рекорды цен на электроэнергию и выплаты пенсионных накоплений значительно повысили интерес домовладельцев к строительству солнечных электростанций. Читать далее...

Галерея 〉 Гибель четырехлетнего ребенка под гаражной дверью: суд оправдал рабочих

Трагическое происшествие, произошедшее пять лет назад на улице Коллане в Таллинне, во вторник, наконец-то, получило свое первое решение в Харьюском уездном суде. Нет сомнений, это дело будет обсуждаться дальше в суде высших инстанций, но согласно сегодняшнему решению, вина лежит не на рабочих, которые ранее обслуживали гаражную дверь. Напомним, что 15 мая 2016 года на улице Коллане в Таллинне погиб четырехлетний ребенок, которого придавила 123-килограммовая гаражная дверь. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 473 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6107 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 473. Читать далее...

Детский сад полностью закрылся на неделю из-за вспышки вируса

Детям, которые ходят в детский сад Абья-Палуоя, предоставлена ​​свободная неделя, а родители обеспокоены тем, что за маленькими детьми будет некому присматривать в течение дня, потому что единственный детский сад в волостном центре закрыт из-за болезни сотрудников. Читать далее...

Людей без масок много: штрафуют ли их?

На прошлой неделе в ходе рейдов полицейские раздали маски почти 1500 людям, однако штрафов никому не назначили. Как реагируют полицейские, если человек отказывается от предложенной маски? Читать далее...

Дайте и другим покоррумпироваться!

"Едва начавшись, избирательная кампания муниципального уровня, целью которой является формирование органов местного самоуправления для решения задач преимущественно прикладного социально-экономического характера, приобрела признаки острейшей схватки на высшем политическом и идеологическом уровне", - пишет Вячеслав Иванов.

Предприятия могут получить у Больничной кассы данные о вакцинации своих работников

Если на предприятии работают больше 30 работников, Больничная касса призывает работодателей присылать запросы, чтобы узнать процентуальный охват вакцинацией в своей фирме. Читать далее...

Департамент опроверг слухи о том, что сотрудник дома призрения умышленно пришел на работу больным

Департамент здоровья опроверг утверждения о том, что сотрудник дома призрения Аарикезе сознательно пошел на работу с положительным результатом теста на Covid-19 и заразил других сотрудников и жильцов, что привело к вспышке болезни и смерти нескольких подопечных. Читать далее...

Калле Лаанет назвал российские учения «Запад-2021» провокацией