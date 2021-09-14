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  • Картина дня: суд по делу о гибели ребенка, происшествие на эскалаторе и подробности стрельбы в деревне

Картина дня: суд по делу о гибели ребенка, происшествие на эскалаторе и подробности стрельбы в деревне

Пистолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 сентября.

Галерея 〉 Гибель четырехлетнего ребенка под гаражной дверью: суд оправдал рабочих

Трагическое происшествие, произошедшее пять лет назад на улице Коллане в Таллинне, во вторник, наконец-то, получило свое первое решение в Харьюском уездном суде. Нет сомнений, это дело будет обсуждаться дальше в суде высших инстанций, но согласно сегодняшнему решению, вина лежит не на рабочих, которые ранее обслуживали гаражную дверь. Напомним, что 15 мая 2016 года на улице Коллане в Таллинне погиб четырехлетний ребенок, которого придавила 123-килограммовая гаражная дверь. Читать далее...

Ребенок застрял в эскалаторе и лишился двух пальцев

Сегодня, вскоре после полудня, в Põhjakeskus, в крупнейшем торговом центре Ляэне-Вирумаа, произошел серьезный несчастный случай, в ходе которой маленький ребенок застрял в эскалаторе. Читать далее...

Сотрудники торгового центра, в котором ребенок лишился пальцев: слушать его плач было ужасно

Произошедшая сегодня в Раквере в торговом центре Põhjakeskus авария, в результате которой тяжело пострадал маленький ребенок, настолько потрясла сотрудников торгового центра, что некоторые из них не смогли слушать крик ребенка и вышли из здания, чтобы успокоить нервы. Читать далее...

Что на самом деле случилось в деревне, где полиция застрелила 28-летнего мужчину?

Поздним вечером 1 августа в тихой и идиллической деревне Хаэска в Ляэнемаа внезапно раздались выстрелы: прибывший по вызову полицейский патруль застрелил на проселочной дороге 28-летнего Куйдо Сумеркина. С этой истории начинает новый сезон программа Kuuuurija.

Раннут – Блинцовой: в эстонские школы надо принимать только талантливых русских

Два взгляда на будущее муниципальных учреждений и иноязычного образования в Таллинне представили в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от партии «Отечество» и избирательного объединения «Народный Союз». Смотрите интервью в повторе!

Прилетел вдруг волшебник: Олег Гроссь необычно поблагодарил персонал ресторана за ужин

Работники ресторана Suur Muna, расположенного у подножия горы Суур-Мунамяги в Вырумаа, в субботу вечером были приятны удивлены, когда крупный бизнесмен Олег Гроссь, приехавший в Южную Эстонию по делам, решил отблагодарить персонал ресторана за ужин своеобразным образом — он решил прокатить их на вертолете. Читать далее...

Грабительские цены на электроэнергию привели к росту спроса на солнечные электростанции

Практически ежедневные рекорды цен на электроэнергию и выплаты пенсионных накоплений значительно повысили интерес домовладельцев к строительству солнечных электростанций. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 473 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6107 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 473. Читать далее...

Детский сад полностью закрылся на неделю из-за вспышки вируса

Детям, которые ходят в детский сад Абья-Палуоя, предоставлена ​​свободная неделя, а родители обеспокоены тем, что за маленькими детьми будет некому присматривать в течение дня, потому что единственный детский сад в волостном центре закрыт из-за болезни сотрудников. Читать далее...

Людей без масок много: штрафуют ли их?

На прошлой неделе в ходе рейдов полицейские раздали маски почти 1500 людям, однако штрафов никому не назначили. Как реагируют полицейские, если человек отказывается от предложенной маски? Читать далее...

Дайте и другим покоррумпироваться!

"Едва начавшись, избирательная кампания муниципального уровня, целью которой является формирование органов местного самоуправления для решения задач преимущественно прикладного социально-экономического характера, приобрела признаки острейшей схватки на высшем политическом и идеологическом уровне", - пишет Вячеслав Иванов.

Предприятия могут получить у Больничной кассы данные о вакцинации своих работников

Если на предприятии работают больше 30 работников, Больничная касса призывает работодателей присылать запросы, чтобы узнать процентуальный охват вакцинацией в своей фирме. Читать далее...

Департамент опроверг слухи о том, что сотрудник дома призрения умышленно пришел на работу больным

Департамент здоровья опроверг утверждения о том, что сотрудник дома призрения Аарикезе сознательно пошел на работу с положительным результатом теста на Covid-19 и заразил других сотрудников и жильцов, что привело к вспышке болезни и смерти нескольких подопечных. Читать далее...

Калле Лаанет назвал российские учения «Запад-2021» провокацией

Принявший участие во встрече министров иностранных дел и обороны Балтийских стран и Польши министр обороны Калле Лаанет назвал российские крупномасштабные военные учения «Запад-2021» провокацией против Запада. Читать далее...

Новый бассейн в Кохтла-Ярве не может пока принять посетителей из-за умной системы замков

Торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса Кохтла-Ярве состоялась еще в конце августа. В бассейне, который входит в спорткомплекс, занимаются спортивные клубы, но остальных горожан туда пока не пускают. Для них еще нет шкафчиков в раздевалке. Любители плавания легко могли бы обойтись и без них, но, говорит руководитель спорткомплекса, в современном умном здании всё связано, и посетителю нельзя продать билет без шкафчика. Читать далее...

ФОТО 〉 Пугающая находка: посреди шоссе Тарту-Ряпина стояло ведро с котятами

Вечером 13 сентября около 23:00 водитель ехал по шоссе Тарту-Ряпина, когда заметил посреди дороги на отрезке между Меллисте и Каагвере синее ведро. Заглянув внутрь, он увидел там шесть крошечных котят. Читать далее...

ФОТО 〉 Мужчина устроил стрельбу в центре Выру

Рядом с магазином Konsum, который находится в центре Выру, во вторник после полудня пьяный мужчина, по первоначальным данным, трижды выстрелил в воздух. Читать далее...

Окружной суд признал Нийну Негласон виновной в коррупции и назначил крупный штраф

Во вторник, 14 сентября, Тартуский окружной суд аннулировал оправдательный приговор в отношении председателя Йыхвиского волостного собрания Нийны Негласон. Суд признал Негласон виновной и назначил штраф в размере 13 500 евро. Читать далее...

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