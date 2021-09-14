Картина дня: суд по делу о гибели ребенка, происшествие на эскалаторе и подробности стрельбы в деревне
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 сентября.
Трагическое происшествие, произошедшее пять лет назад на улице Коллане в Таллинне, во вторник, наконец-то, получило свое первое решение в Харьюском уездном суде. Нет сомнений, это дело будет обсуждаться дальше в суде высших инстанций, но согласно сегодняшнему решению, вина лежит не на рабочих, которые ранее обслуживали гаражную дверь. Напомним, что 15 мая 2016 года на улице Коллане в Таллинне погиб четырехлетний ребенок, которого придавила 123-килограммовая гаражная дверь. Читать далее...
Сегодня, вскоре после полудня, в Põhjakeskus, в крупнейшем торговом центре Ляэне-Вирумаа, произошел серьезный несчастный случай, в ходе которой маленький ребенок застрял в эскалаторе. Читать далее...
Произошедшая сегодня в Раквере в торговом центре Põhjakeskus авария, в результате которой тяжело пострадал маленький ребенок, настолько потрясла сотрудников торгового центра, что некоторые из них не смогли слушать крик ребенка и вышли из здания, чтобы успокоить нервы. Читать далее...
Поздним вечером 1 августа в тихой и идиллической деревне Хаэска в Ляэнемаа внезапно раздались выстрелы: прибывший по вызову полицейский патруль застрелил на проселочной дороге 28-летнего Куйдо Сумеркина. С этой истории начинает новый сезон программа Kuuuurija.
Два взгляда на будущее муниципальных учреждений и иноязычного образования в Таллинне представили в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от партии «Отечество» и избирательного объединения «Народный Союз». Смотрите интервью в повторе!
Работники ресторана Suur Muna, расположенного у подножия горы Суур-Мунамяги в Вырумаа, в субботу вечером были приятны удивлены, когда крупный бизнесмен Олег Гроссь, приехавший в Южную Эстонию по делам, решил отблагодарить персонал ресторана за ужин своеобразным образом — он решил прокатить их на вертолете. Читать далее...
Практически ежедневные рекорды цен на электроэнергию и выплаты пенсионных накоплений значительно повысили интерес домовладельцев к строительству солнечных электростанций. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6107 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 473. Читать далее...
Детям, которые ходят в детский сад Абья-Палуоя, предоставлена свободная неделя, а родители обеспокоены тем, что за маленькими детьми будет некому присматривать в течение дня, потому что единственный детский сад в волостном центре закрыт из-за болезни сотрудников. Читать далее...
На прошлой неделе в ходе рейдов полицейские раздали маски почти 1500 людям, однако штрафов никому не назначили. Как реагируют полицейские, если человек отказывается от предложенной маски? Читать далее...
"Едва начавшись, избирательная кампания муниципального уровня, целью которой является формирование органов местного самоуправления для решения задач преимущественно прикладного социально-экономического характера, приобрела признаки острейшей схватки на высшем политическом и идеологическом уровне", - пишет Вячеслав Иванов.
Если на предприятии работают больше 30 работников, Больничная касса призывает работодателей присылать запросы, чтобы узнать процентуальный охват вакцинацией в своей фирме. Читать далее...
Департамент здоровья опроверг утверждения о том, что сотрудник дома призрения Аарикезе сознательно пошел на работу с положительным результатом теста на Covid-19 и заразил других сотрудников и жильцов, что привело к вспышке болезни и смерти нескольких подопечных. Читать далее...
Принявший участие во встрече министров иностранных дел и обороны Балтийских стран и Польши министр обороны Калле Лаанет назвал российские крупномасштабные военные учения «Запад-2021» провокацией против Запада. Читать далее...
Торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса Кохтла-Ярве состоялась еще в конце августа. В бассейне, который входит в спорткомплекс, занимаются спортивные клубы, но остальных горожан туда пока не пускают. Для них еще нет шкафчиков в раздевалке. Любители плавания легко могли бы обойтись и без них, но, говорит руководитель спорткомплекса, в современном умном здании всё связано, и посетителю нельзя продать билет без шкафчика. Читать далее...
Вечером 13 сентября около 23:00 водитель ехал по шоссе Тарту-Ряпина, когда заметил посреди дороги на отрезке между Меллисте и Каагвере синее ведро. Заглянув внутрь, он увидел там шесть крошечных котят. Читать далее...
Рядом с магазином Konsum, который находится в центре Выру, во вторник после полудня пьяный мужчина, по первоначальным данным, трижды выстрелил в воздух. Читать далее...
Во вторник, 14 сентября, Тартуский окружной суд аннулировал оправдательный приговор в отношении председателя Йыхвиского волостного собрания Нийны Негласон. Суд признал Негласон виновной и назначил штраф в размере 13 500 евро. Читать далее...