Картина дня: суд по делу о гибели ребенка, происшествие на эскалаторе и подробности стрельбы в деревне

Галерея 〉 Гибель четырехлетнего ребенка под гаражной дверью: суд оправдал рабочих

Трагическое происшествие, произошедшее пять лет назад на улице Коллане в Таллинне, во вторник, наконец-то, получило свое первое решение в Харьюском уездном суде. Нет сомнений, это дело будет обсуждаться дальше в суде высших инстанций, но согласно сегодняшнему решению, вина лежит не на рабочих, которые ранее обслуживали гаражную дверь. Напомним, что 15 мая 2016 года на улице Коллане в Таллинне погиб четырехлетний ребенок, которого придавила 123-килограммовая гаражная дверь. Читать далее...

Ребенок застрял в эскалаторе и лишился двух пальцев

Сегодня, вскоре после полудня, в Põhjakeskus, в крупнейшем торговом центре Ляэне-Вирумаа, произошел серьезный несчастный случай, в ходе которой маленький ребенок застрял в эскалаторе. Читать далее...

Сотрудники торгового центра, в котором ребенок лишился пальцев: слушать его плач было ужасно

Произошедшая сегодня в Раквере в торговом центре Põhjakeskus авария, в результате которой тяжело пострадал маленький ребенок, настолько потрясла сотрудников торгового центра, что некоторые из них не смогли слушать крик ребенка и вышли из здания, чтобы успокоить нервы. Читать далее...

Что на самом деле случилось в деревне, где полиция застрелила 28-летнего мужчину?

Поздним вечером 1 августа в тихой и идиллической деревне Хаэска в Ляэнемаа внезапно раздались выстрелы: прибывший по вызову полицейский патруль застрелил на проселочной дороге 28-летнего Куйдо Сумеркина. С этой истории начинает новый сезон программа Kuuuurija.

Раннут – Блинцовой: в эстонские школы надо принимать только талантливых русских

Два взгляда на будущее муниципальных учреждений и иноязычного образования в Таллинне представили в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от партии «Отечество» и избирательного объединения «Народный Союз». Смотрите интервью в повторе!

Прилетел вдруг волшебник: Олег Гроссь необычно поблагодарил персонал ресторана за ужин

Работники ресторана Suur Muna, расположенного у подножия горы Суур-Мунамяги в Вырумаа, в субботу вечером были приятны удивлены, когда крупный бизнесмен Олег Гроссь, приехавший в Южную Эстонию по делам, решил отблагодарить персонал ресторана за ужин своеобразным образом — он решил прокатить их на вертолете. Читать далее...

Грабительские цены на электроэнергию привели к росту спроса на солнечные электростанции

Практически ежедневные рекорды цен на электроэнергию и выплаты пенсионных накоплений значительно повысили интерес домовладельцев к строительству солнечных электростанций. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 473 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6107 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 473. Читать далее...

Детский сад полностью закрылся на неделю из-за вспышки вируса