Камни, из которых состоит Стоунхендж, изрядно пострадали от эрозии. ФОТО: Reuters

Трещины и отверстия в вертикальных глыбах, из которых состоит знаменитый английский мегалит Стоунхендж, заделают впервые за 60 с лишним лет.

Лазерное сканирование показало, что столбы, перемычки, а также скрепляющий их современный раствор подверглись эрозии.

В ознаменование начала работ фонд «Английское наследие» пригласил человека, в 1958 году положившего на память монету под один из столбов, чтобы он проделал это снова.

Реставраторы планируют закончить свой труд за две недели.

Ремонт Стоунхенджа ФОТО: BBC

Вокруг столбов установят леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины сооружения и заменить разрушенный бетонный раствор известковым составом.

«Стоунхендж уникален среди подобных сооружений по качеству составляющих его дольменов и скрепляющих их соединений. Но 4,5 тысячи лет воздействия ветров и дождей оставили на них свой след. Нужны защитные мероприятия, чтобы сохранить этот выдающийся памятник», - заявила старший куратор Стоунхенджа Хезер Себир.

«Связь поколений»

Когда Ричард Вудман-Бейли положил монету в раствор у основания одного из столбов, ему было восемь лет. Теперь ему 71, и он проделает это снова.

На сей раз это будут не полпенса, а специальная серебряная монета достоинством в два фунта, датированная 2021 годом, которую Королевский монетный двор отчеканил по просьбе «Английского наследия». На ее лицевой стороне изображены воин с копьем и лев. Этот символ Британии впервые появился на монетах около двух тысяч лет назад.

«Мы с радостью пригласили Ричарда, чтобы он собственноручно отчеканил свою историческую монету. Похожие монеты несколько столетий имели при себе люди, направлявшиеся в Стоунхендж. Нумизматика связывает поколения», - заявила директор по коллекционным монетам Королевского монетного двора Ребекка Морган.

Ровесник пирамид

Стоунхендж - один из древнейших памятников мировой цивилизации. По данным радиоуглеродного анализа, каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в графстве Уилтшир было построено примерно в одно время с пирамидой Хеопса.

Оно представляет из себя круг из вертикально установленных каменных столбов диаметром 110 метров.

В отличие от египетских пирамид, о предназначении Стоунхенджа и о создавшей его цивилизации ничего не известно. Кельтские друиды, с которыми две с лишним тысячи лет назад общался Юлий Цезарь, знали об этом не больше нашего. Часть исследователей считает Стоунхендж храмом Солнца.