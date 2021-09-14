Цена на электроэнергию побила очередной рекорд

Это еще один рекорд в истории цен на электроэнергию: на этой неделе цена на электроэнергию каждый день достигала нового пика.

Менеджер по связям с общественностью Elering Айн Кёстер сообщил Postimees, что цена в Финляндии ниже из-за отсутствия пропускной способности. «В соседних районах цена может отличаться только в том случае, если не хватает существующей пропускной способности. Другими словами, при нынешней структуре производства и потребления из Финляндии в Эстонию хотело прийти больше электричества, чем позволяла пропускная способность. Со вторника до послеобеденного времени EstLink 1 также находится на ранее запланированном техническом обслуживании. Ремонтные работы ведутся на финской стороне. На цену в странах Балтии также влияет цена в Швеции, которая также высока в этих двух регионах».