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Цена на электроэнергию побила очередной рекорд

Линия электропередач. ФОТО: Mailiis Ollino

Биржевая цена на электроэнергию в среду на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе поднялась на 13,3% до рекордно высокой отметки в 160,36 евро, по сравнению с вторничной ценой, пишет Postimees.

Это еще один рекорд в истории цен на электроэнергию: на этой неделе цена на электроэнергию каждый день достигала нового пика.

До этого года рекордная цена в эстонской ценовой зоне была зафиксирована 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

Также в Латвии и Литве среднесуточная цена на электроэнергию завтра составит 160,38 евро. В Финляндии электричество будет немного дешевле: в среду биржевая цена составит 138,62 евро за мегаватт-час.

Менеджер по связям с общественностью Elering Айн Кёстер сообщил Postimees, что цена в Финляндии ниже из-за отсутствия пропускной способности. «В соседних районах цена может отличаться только в том случае, если не хватает существующей пропускной способности. Другими словами, при нынешней структуре производства и потребления из Финляндии в Эстонию хотело прийти больше электричества, чем позволяла пропускная способность. Со вторника до послеобеденного времени EstLink 1 также находится на ранее запланированном техническом обслуживании. Ремонтные работы ведутся на финской стороне. На цену в странах Балтии также влияет цена в Швеции, которая также высока в этих двух регионах».

Первоначальная цена на электроэнергию в сентябре:

15 сентября - 160,36 евро

14 сентября - 141,60 евро

13 сентября - 134,99 евро

12 сентября - 106,53 евро

11 сентября - 112,57 евро

10 сентября - 126,82 евро

9 сентября - 118,23 евро

8 сентября - 127,17 евро

7 сентября - 123,81 евро

6 сентября - 120,61 евро

5 сентября - 99,05 евро

4 сентября - 106,11 евро

3 сентября - 107,43 евро

2 сентября - 112,63 евро

1 сентября - 110,47 евро

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