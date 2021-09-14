Цена на электроэнергию побила очередной рекорд
Биржевая цена на электроэнергию в среду на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе поднялась на 13,3% до рекордно высокой отметки в 160,36 евро, по сравнению с вторничной ценой, пишет Postimees.
Биржевая цена на электроэнергию в среду на бирже Nord Pool в Эстонском ценовом регионе поднялась на 13,3% до рекордно высокой отметки в 160,36 евро, по сравнению с вторничной ценой, пишет Postimees.
Это еще один рекорд в истории цен на электроэнергию: на этой неделе цена на электроэнергию каждый день достигала нового пика.
До этого года рекордная цена в эстонской ценовой зоне была зафиксирована 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.
Также в Латвии и Литве среднесуточная цена на электроэнергию завтра составит 160,38 евро. В Финляндии электричество будет немного дешевле: в среду биржевая цена составит 138,62 евро за мегаватт-час.
Менеджер по связям с общественностью Elering Айн Кёстер сообщил Postimees, что цена в Финляндии ниже из-за отсутствия пропускной способности. «В соседних районах цена может отличаться только в том случае, если не хватает существующей пропускной способности. Другими словами, при нынешней структуре производства и потребления из Финляндии в Эстонию хотело прийти больше электричества, чем позволяла пропускная способность. Со вторника до послеобеденного времени EstLink 1 также находится на ранее запланированном техническом обслуживании. Ремонтные работы ведутся на финской стороне. На цену в странах Балтии также влияет цена в Швеции, которая также высока в этих двух регионах».
Первоначальная цена на электроэнергию в сентябре:
15 сентября - 160,36 евро
14 сентября - 141,60 евро
13 сентября - 134,99 евро
12 сентября - 106,53 евро
11 сентября - 112,57 евро
10 сентября - 126,82 евро
9 сентября - 118,23 евро
8 сентября - 127,17 евро
7 сентября - 123,81 евро
6 сентября - 120,61 евро
5 сентября - 99,05 евро
4 сентября - 106,11 евро
3 сентября - 107,43 евро
2 сентября - 112,63 евро
1 сентября - 110,47 евро