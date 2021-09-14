СМИ нашли у приближенной Лаврова активы на 1 млрд рублей

"Давние и близкие отношения" с Лавровым

Как утверждают "Важные истории", Полякову связывают "давние и очень близкие отношения" с российским министром иностранных дел. Не менее трех раз они летали вместе в Санкт-Петербург и Сочи, а в 2014 году присутствовали вместе при освящении храма в Царском Селе. Кроме того, номер мобильника Поляковой у нескольких пользователей приложения для поиска контактов сохранен как "Светлана Лаврова", отмечается далее.

Кроме того, журналисты выяснили, что на ряд ключевых постов в министерстве были назначены близкие знакомые и родственники Поляковой. В связи с этими назначениями были вынуждены уволиться несколько высокопоставленных сотрудников МИД, которые были с ними не согласны, указывается в расследовании.

Активы Светланы Поляковой

По информации журналистов, Полякова владеет квартирой площадью 260 кв. м в московском комплексе "Пречистенка 13", стоимость которой оценивается в 700 миллионов рублей, а также апартаментами в Сочи и домом в Подмосковье на предполагаемую сумму 50 и 57 миллионов рублей. Ее дочь Полина закончила вуз в Великобритании и владеет в королевстве несколькими фирмами. В 2016 году 21-летняя девушка арендовала квартиру в Кенгсингтоне на 999 лет за 4,4 миллиона фунтов стерлингов, пишет далее издание.

На запрос "Важных историй" о комментарии МИД РФ и Светлана Полякова не ответили.

Сергей Лавров возглавляет МИД РФ последние 15 лет

71-летний Лавров возглавляет МИД РФ на протяжении последних 15 лет. Он женат, доходы его семьи, согласно декларациям, составляют от 8 до 10 миллионов рублей в год. Еще одно журналистское расследование в январе 2020 года опубликовал The Insider. По его данным, суммарная стоимость принадлежащей Лаврову недвижимости составляет 600 миллионов рублей.

Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко возглавляют список "Единой России", с которым партия идет на выборы Госдумы 17-19 сентября.