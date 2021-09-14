СМИ нашли у приближенной Лаврова активы на 1 млрд рублей
По данным издания "Важные истории", приближенной главы МИД Сергея Лаврова Светлане Поляковой и ее семье принадлежит недвижимость стоимостью более одного миллиарда рублей. Полякова "обладает значительным влиянием в МИД России", занималась связанным с ведомством бизнесом и была награждена орденом Российской православной церкви (РПЦ) как сотрудница МИД, говорится в опубликованном во вторник, 14 сентября, журналистском расследовании. При этом неясно, является ли она сотрудницей ведомства в настоящее время, пишет Deutsche Welle.