Вт, 14.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Новый бассейн в Кохтла-Ярве не может пока принять посетителей из-за умной системы замков

Новый бассейн в Кохтла-Ярве не может пока принять посетителей из-за умной системы замков

Новый спортивный центр Wiru в Кохтла-Ярве с современным бассейном. ФОТО: Николай Андреев

Торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса Кохтла-Ярве состоялась еще в конце августа. В бассейне, который входит в спорткомплекс, занимаются спортивные клубы, но остальных горожан туда пока не пускают. Для них еще нет шкафчиков в раздевалке. Любители плавания легко могли бы обойтись и без них, но, говорит руководитель спорткомплекса, в современном умном здании всё связано, и посетителю нельзя продать билет без шкафчика.

Для подписчиков Для подписчиков

Жительница Кохтла-Ярве, которая постоянно пользовалась старым бассейном, посетовала, что не была в бассейне с февраля, как и многие другие, кто раньше плавал с ней. Среди них было и много пенсионеров, которым неудобно ездить в другой бассейн, например, в Тойла или Йыхви.

Дети из спортклубов, которые занимаются в бассейне, обходятся без шкафчиков, добавляет любительница плавания. И создается ощущение, что горожан туда просто решили не пускать.

Система должна работать, как одно целое, и пока нет шкафчиков, посетителям невозможно продавать билеты, для них не откроется турникет, и нельзя проконтролировать, сколько времени посетитель провел в бассейне, сказал Михаил Кастрицкий. Когда же эта система заработает?

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back