Новый бассейн в Кохтла-Ярве не может пока принять посетителей из-за умной системы замков

Торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса Кохтла-Ярве состоялась еще в конце августа. В бассейне, который входит в спорткомплекс, занимаются спортивные клубы, но остальных горожан туда пока не пускают. Для них еще нет шкафчиков в раздевалке. Любители плавания легко могли бы обойтись и без них, но, говорит руководитель спорткомплекса, в современном умном здании всё связано, и посетителю нельзя продать билет без шкафчика.