Военные США нанесли ошибочный ракетный удар в Кабуле: 10 человек погибли, из них 7 детей
Расследования двух крупнейших газет Америки — «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» — с использованием видеоматериалов, полученных со спутников и местных камер наблюдения, опровергают официальные данные Пентагона, согласно которым ракетный удар с самолета-беспилотника в столице Афганистана 29 августа был нанесен по террористу, который вез в своем автомобиле взрывчатку для проведения взрывов в кабульском аэропорту, передает Новая газета.