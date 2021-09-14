Военные США нанесли ошибочный ракетный удар в Кабуле: 10 человек погибли, из них 7 детей

43-летний Земари Ахмади по образованию был инженером-электриком. В течение 14 лет он проработал в кабульском офисе организации американской неправительственной организации Nutrition and Education International (NEI) со штаб-квартирой в Калифорнии, целью которой является борьба с голодом во всем мире. NEI открыла в Афганистане 11 заводов по переработке сои. Почти каждый день Ахмади садился за руль белой «Тойоты-Короллы» 1996 года выпуска, принадлежавшей компании, развозил своих коллег на работу и домой и по поручению НПО раздавал еду афганцам, потерявшим жилье и работу в результате войны. За три дня до гибели Ахмади в результате терактов возле кабульского аэропорта погибли 13 американских военнослужащих и более 170 афганцев. Американцы ожидали новых атак. Военные предоставили командирам низшего звена полномочия отдавать самостоятельные приказы о нанесении авиаударов.

Как пишет «Нью-Йорк таймс», воссоздавшая поминутную хронику событий 29 августа, Ахмади покинул свой дом около 9 часов утра. Затем он взял в машину коллегу и по просьбе начальника забрал его ноутбук. Примерно в это же время американские военные заявили, что видели белый седан, покидавший предполагаемое убежище ИГ примерно в 5 км к северо-западу от аэропорта. Вот почему в Пентагоне были убеждены, что в тот день они отслеживали белую тойоту Ахмади.

Военные также перехватили сообщения из дома, за которым велась слежка, в которых водителю машины был отдан приказ сделать по пути несколько остановок. Но коллеги по НКО, которые ехали с Ахмади в тот день, сказали, что то, что военные интерпретировали как серию подозрительных шагов, было самым обычным днем в его жизни. После того, как Ахмади подобрал второго коллегу, все трое остановились, чтобы наскоро позавтракать, и в 9.35 утра прибыли в офис НКО.

Позже, тем же утром, Ахмади отвез некоторых сотрудников в оккупированный талибами полицейский участок, чтобы получить от новых властей разрешение на раздачу еды в лагере для перемещенных лиц. Около 14.00 Ахмади и его коллеги вернулись в офис.

Запись с камеры видеонаблюдения, как пишут расследователи, имеет решающее значение для понимания того, что происходило дальше. Отметка времени на камере была отключена, но журналисты выяснили время из интервью с сотрудниками офиса и сопоставили со спутниковым снимком с отметкой времени.

В 14.35 Ахмади вытаскивает шланг, а затем он и его коллега наполняют пустые контейнеры водой. Ранее, этим утром, он принес пустые пластиковые контейнеры в офис. По словам семьи, в районе не хватало воды, поэтому он регулярно приносил воду из офиса. Примерно в 15.38 его коллега и охранник офиса ставят машину Ахмади на подъездную дорожку.