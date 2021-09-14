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Военные США нанесли ошибочный ракетный удар в Кабуле: 10 человек погибли, из них 7 детей

Вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв. Фотография носит иллюстративный характер (фото с места событий от 26.08.2021) ФОТО: Wali Sabawoon

Расследования двух крупнейших газет Америки — «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» — с использованием видеоматериалов, полученных со спутников и местных камер наблюдения, опровергают официальные данные Пентагона, согласно которым ракетный удар с самолета-беспилотника в столице Афганистана 29 августа был нанесен по террористу, который вез в своем автомобиле взрывчатку для проведения взрывов в кабульском аэропорту, передает Новая газета.

43-летний Земари Ахмади по образованию был инженером-электриком. В течение 14 лет он проработал в кабульском офисе организации американской неправительственной организации Nutrition and Education International (NEI) со штаб-квартирой в Калифорнии, целью которой является борьба с голодом во всем мире. NEI открыла в Афганистане 11 заводов по переработке сои. Почти каждый день Ахмади садился за руль белой «Тойоты-Короллы» 1996 года выпуска, принадлежавшей компании, развозил своих коллег на работу и домой и по поручению НПО раздавал еду афганцам, потерявшим жилье и работу в результате войны. За три дня до гибели Ахмади в результате терактов возле кабульского аэропорта погибли 13 американских военнослужащих и более 170 афганцев. Американцы ожидали новых атак. Военные предоставили командирам низшего звена полномочия отдавать самостоятельные приказы о нанесении авиаударов.

Как пишет «Нью-Йорк таймс», воссоздавшая поминутную хронику событий 29 августа, Ахмади покинул свой дом около 9 часов утра. Затем он взял в машину коллегу и по просьбе начальника забрал его ноутбук. Примерно в это же время американские военные заявили, что видели белый седан, покидавший предполагаемое убежище ИГ примерно в 5 км к северо-западу от аэропорта. Вот почему в Пентагоне были убеждены, что в тот день они отслеживали белую тойоту Ахмади.

Военные также перехватили сообщения из дома, за которым велась слежка, в которых водителю машины был отдан приказ сделать по пути несколько остановок. Но коллеги по НКО, которые ехали с Ахмади в тот день, сказали, что то, что военные интерпретировали как серию подозрительных шагов, было самым обычным днем в его жизни. После того, как Ахмади подобрал второго коллегу, все трое остановились, чтобы наскоро позавтракать, и в 9.35 утра прибыли в офис НКО.

Позже, тем же утром, Ахмади отвез некоторых сотрудников в оккупированный талибами полицейский участок, чтобы получить от новых властей разрешение на раздачу еды в лагере для перемещенных лиц. Около 14.00 Ахмади и его коллеги вернулись в офис.

Запись с камеры видеонаблюдения, как пишут расследователи, имеет решающее значение для понимания того, что происходило дальше. Отметка времени на камере была отключена, но журналисты выяснили время из интервью с сотрудниками офиса и сопоставили со спутниковым снимком с отметкой времени.

В 14.35 Ахмади вытаскивает шланг, а затем он и его коллега наполняют пустые контейнеры водой. Ранее, этим утром, он принес пустые пластиковые контейнеры в офис. По словам семьи, в районе не хватало воды, поэтому он регулярно приносил воду из офиса. Примерно в 15.38 его коллега и охранник офиса ставят машину Ахмади на подъездную дорожку.

Высокопоставленный чиновник американской администрации сообщил газете, что примерно в то же время военные видели, как машина Ахмади въехала в «неизвестный комплекс» в 8–12 км к юго-западу от аэропорта. Это совпадает с местонахождением офиса НКО. По окончании рабочего дня в офисе отключили генератор, и передача с камеры наблюдения прекратилась.

У журналистов нет видеозаписи последовавших за этим моментов. Но именно в это время военные заявили, что их беспилотная трансляция показала, что четверо мужчин осторожно загружают упакованные пакеты в машину. Официальные лица заявили, что не могут сказать, что находилось внутри. Военные решили, что взрывчатка.

По словам коллег Ахмади, они несли ноутбук в пластиковом пакете для покупок, а единственным грузом в багажнике были емкости с водой. Ахмади высадил каждого из них, а затем поехал домой, в густонаселенный район недалеко от аэропорта. По словам его брата, машину окружили дети. Официальный представитель США сказал, что военные опасались, что машина снова уедет на еще более людную улицу или в аэропорт.

Операторы беспилотников, которые в тот день не наблюдали за домом Ахмади, быстро осмотрели двор и сказали, что видели только одного взрослого мужчину, разговаривающего с водителем, и никаких детей. Они решили, что настал момент. Официальный представитель США сообщил, что удар по машине Ахмади (в 16.50) был нанесен беспилотником MQ-9 Reaper, который выпустил одну ракету Hellfire с 20-фунтовой боеголовкой.

Через несколько дней после нападения Пентагон заявлял, что ракетный удар привел к другим взрывам, которые, вероятно, убили мирных жителей во дворе.

«Значительные вторичные взрывы машины указали на присутствие значительного количества взрывчатого материала. Поскольку произошли вторичные взрывы, можно сделать разумный вывод о том, что в этом автомобиле была взрывчатка» — говорилось в пресс-релизе минобороны.

Американские журналисты неоднократно посещали двор и предоставили видео- и фотосъемки независимым экспертам по вооружениям, которые заявили, что повреждения соответствуют удару ракеты Hellfire. Они указали на небольшую воронку под автомобилем Ахмади и повреждения от металлических осколков боеголовки.

Эксперты указали, что свидетельства крупных вторичных взрывов, описанные Пентагоном, отсутствуют. Никаких обрушившихся или взорванных стен.

Вторая машина, припаркованная во дворе, не была перевернута сильным взрывом. Нет уничтоженной растительности. Все это соответствует рассказам очевидцев о том, что взорвалась единственная ракета и возник большой пожар. В обломках видна еще одна деталь: контейнеры, идентичные тем, которые Ахмади и его коллега наполнили водой и загрузили в багажник перед тем, как отправиться домой. Хотя военные заявили, что группа беспилотников в тот день наблюдала за автомобилем в течение восьми часов, высокопоставленный чиновник также сказал, что им ничего не известно о контейнерах с водой. Пентагон не предоставил NYT доказательств наличия взрывчатки в автомобиле Ахмади и не поделился тем, что, по их словам, является разведывательной информацией, которая связала его с «Исламским государством». Но на следующее утро после того, как США ракетой убили Ахмади, ИГ действительно запустило ракеты по аэропорту из жилого района, который Ахмади проехал накануне. И машина, которую использовали террористы, была белой «Тойотой».

Похоже, военные имели основания для серьезных подозрений, но произошла трагическая ошибка.

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