Фото ⟩ Мужчина устроил стрельбу в центре Выру
Рядом с магазином Konsum, который находится в центре Выру, во вторник после полудня пьяный мужчина, по первоначальным данным, трижды выстрелил в воздух, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Рядом с магазином Konsum, который находится в центре Выру, во вторник после полудня пьяный мужчина, по первоначальным данным, трижды выстрелил в воздух, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
После четырех часов дня в Центр тревоги поступили звонки с улицы Лембиту в Выру, где мужчина из компании, стоявшей у пункта приема тары, предположительно, начал стрелять из пистолета.
Полиция задержала на месте происшествия пьяного мужчину, отобранное у него оружие оказалось стартовым пистолетом.
В ходе произошедшего никто не пострадал, подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирку порталу Lõuna-Eesti Postimees.
Неизвестно, в какое время мужчина начал стрелять из стартового пистолета. Полиция отвезла мужчину протрезвляться, чтобы потом его допросить.
По первоначальным данным, у пункта приема тары была компания из пяти человек (две женщины и трое мужчин).