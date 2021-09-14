Фото ⟩ Мужчина устроил стрельбу в центре Выру

После четырех часов дня в Центр тревоги поступили звонки с улицы Лембиту в Выру, где мужчина из компании, стоявшей у пункта приема тары, предположительно, начал стрелять из пистолета.

Полиция задержала на месте происшествия пьяного мужчину, отобранное у него оружие оказалось стартовым пистолетом.

Стрельба произошла на улице Лембиту возле пункта приема тары. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В ходе произошедшего никто не пострадал, подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирку порталу Lõuna-Eesti Postimees.

Неизвестно, в какое время мужчина начал стрелять из стартового пистолета. Полиция отвезла мужчину протрезвляться, чтобы потом его допросить.