Кто может голосовать на выборах в Таллиннское горсобрание?
Для того, чтобы отдать голос на выборах в Таллиннское горсобрание, избиратель должен являться зарегистрированным жителем города Таллинна по состоянию на 17 сентября 2021 г.
Для того, чтобы отдать голос на выборах в Таллиннское горсобрание, избиратель должен являться зарегистрированным жителем города Таллинна по состоянию на 17 сентября 2021 г.
Списки избирателей составляются на основании данных регистра народонаселения по состоянию на 17 сентября. Если указанные в регистре народонаселения сведения о месте жительства нуждаются в обновлении, то рекомендуется внести изменения несколько раньше срока, то есть не позднее 16 сентября.
Проверить корректность своих данных в регистре народонаселения и обновить информацию о месте жительства можно на портале https://www.rahvastikuregister.ee/. При необходимости для этого можно обратиться в районную управу или в Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния.
«Проживающие в столице, но не зарегистрированные в Таллинне лица, которые желают отдать свой голос на выборах в городское собрание, должны обновить данные о месте жительства в регистре народонаселения. В последние годы многие люди поменяли место проживания. В определении вектора развития города могла бы участвовать как можно большая доля населения, - отметил председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. – Помимо этого, свои данные о месте жительства в регистре народонаселения могли бы обновить и люди, которые переехали из одного района в другой – это позволит им отдать голос в своем районе. Корректные данные о месте жительства важны и с учетом того, что избиратель будет занесен в список избирательного округа, то есть района, в котором находится его зарегистрированное место жительства».
В Таллинне каждый избиратель сможет проголосовать только за кандидата, баллотирующегося в его районе. Таллинн разделен на 8 избирательных округов, соответствующих районам города. В каждом избирательном округе свой список кандидатов. В общей сложности на выборы в Таллиннское городское собрание зарегистрировано 1183 кандидата, из них в Хааберсти - 148, в Кесклинне - 182, в Кристийне - 114, в Ласнамяэ – 194, в Мустамяэ – 166, в Нымме – 131, в Пирита – 98 и в Пыхья-Таллинне – 150.
В период с 15 по 17 октября будет возможность отдать голос в любом избирательном участке в пределах своего района. Избиратель более не связан с конкретным участком – к примеру, можно будет проголосовать в торговых центрах, расположенных в районе, где зарегистрировано место жительства избирателя.
Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство. Поскольку Великобритания покинула Европейский союз, граждане этой страны также смогут проголосовать только в том случае, если они имеют долгосрочный вид на жительство.
Право голоса на выборах в собрания местных самоуправлений имеют избиратели, достигшие 16-летнего возраста. Лица в возрасте 16 лет и старше впервые получили возможность участвовать в местных выборах в 2017 году.