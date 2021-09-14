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  • Эстонские полицейские в Литве помогли найти потерявшегося в лесу ребенка

Эстонские полицейские в Литве помогли найти потерявшегося в лесу ребенка

Пограничники. Иллюстративное фото. ФОТО: Марко Саарм

Помогающие литовским пограничникам обеспечивать безопасность на границе эстонские пограничники в минувшее воскресенье пришли на выручку заблудившемуся в лесу ребенку.

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, эстонской команде полицейских ESTPOL в Литве в воскресенье поступила просьба от литовских коллег помочь в поисках 8-летнего мальчика, потерявшегося в лесу.

Лес в зоне поиска прочесывали сотрудники полиции с поисковыми собаками, был привлечен и вертолет.

Полицейские нашли ребенка в километре от края леса, у заболоченного русла реки живым и здоровым.

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