Эстонские полицейские в Литве помогли найти потерявшегося в лесу ребенка
Помогающие литовским пограничникам обеспечивать безопасность на границе эстонские пограничники в минувшее воскресенье пришли на выручку заблудившемуся в лесу ребенку.
Помогающие литовским пограничникам обеспечивать безопасность на границе эстонские пограничники в минувшее воскресенье пришли на выручку заблудившемуся в лесу ребенку.
Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, эстонской команде полицейских ESTPOL в Литве в воскресенье поступила просьба от литовских коллег помочь в поисках 8-летнего мальчика, потерявшегося в лесу.
Лес в зоне поиска прочесывали сотрудники полиции с поисковыми собаками, был привлечен и вертолет.
Полицейские нашли ребенка в километре от края леса, у заболоченного русла реки живым и здоровым.