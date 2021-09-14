Евросоюз готов вести диалог с правительством талибов в Афганистане
Европейский Союз выступает за диалог с правительством Афганистана, сформированным захватившим власть в стране радикальным исламистским движением "Талибан". Об этом заявил в Европарламенте во вторник, 14 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, кризис в Афганистане не закончился. "Если мы хотим каким-либо образом повлиять на то, что там происходит, нам не остается ничего иного, кроме как вступить в контакт с талибами", - сообщил Боррель, пишет Deutsche Welle.