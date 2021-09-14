Евросоюз готов вести диалог с правительством талибов в Афганистане

Глава внешнеполитической структуры Евросоюза отметил, что Брюссель намерен продолжать гуманитарную помощь народу Афганистану, а также внимательно следить за тем, как новая власть правит страной. В частности, для ЕС важно соблюдение прав человека и права на образование для женщин и детей. "Возможно, говорить о правах человека - это чистый оксюморон, но мы должны спросить их об этом", - отметил Жозеп Боррель. Он также указал, что Евросоюзу следует быть готовым к волне беженцев из Афганистана, если талибы разрешат выехать оттуда всем желающим. Тем не менее, такого сильного притока, как в 2015 году, когда многие люди бежали из Сирии, не ожидается, полагает Боррель.