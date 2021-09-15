ФОТО: BBC News

Высокопоставленные источники в движении "Талибан" сообщили Би-би-си, что между руководителями контролирующего Афганистан движения вспыхнул серьезный конфликт.

По данным собеседников службы Би-би-си на языке пушту, во время совещания в президентском дворце один из основателей "Талибана" вице-премьер Абдул Гани Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани - министром по делам беженцев и видным представителем "Сети Хаккани". Сообщается, что два чиновника обменивались крепкими выражениями, в перепалке также участвовали сторонники каждой из сторон в правительстве.

Информацию о конфликте, произошедшем на прошлой неделе, подтвердил высокопоставленный член движения "Талибан" и человек, связанный с участниками событий.

Как сообщают источники, причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства Афганистана.

Впрочем, как утверждается, настоящий корень разногласий - спор о том, кого считать главным архитектором победы талибов. Если верить этим данным, Барадар считает, что приход талибов к власти - заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, то есть таких людей, как он. При этом члены группы "Сеть Хаккани", которой руководят высокопоставленные талибы, считают, что все решили их военные успехи.

Именно Барадар был первым в истории высокопоставленным представителем талибов, который провел прямые переговоры с президентом США: в 2020 году он по телефону говорил с Дональдом Трампом. До этого он подписал соглашение в Дохе, согласно которому из Афганистана были выведены американские войска.

При этом "Сеть Хаккани" связывают с самыми кровавыми нападениями, осуществленными в последние годы против вооруженных сил Афганистана и их западных союзников. Власти США, так же как России, считают ее террористической организацией. Лидер "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани назначен в новом правительстве Афганистана министром внутренних дел.

Что делает Барадар?

Слухи о конфликте среди талибов начались на прошлой неделе, после того, как Барадар, один из самых известных представителей движения, внезапно перестал появляться на публике. В социальных сетях даже возникли предположения о его смерти.

Структура правительства талибов. ФОТО: BBC

Однако источники среди талибов сообщили Би-би-си, что после конфликта Барадар покинул Кабул и отправился в Кандагар.

В понедельник несколько связанных с "Талибаном" сайтов опубликовали аудиозапись, на которой человек с голосом Барадара говорит, что "уехал в командировку". "Где бы я сейчас ни находился, мы все в порядке", - утверждает он. Би-би-си не может подтвердить подлинность этой записи.

Талибы утверждают, что никакого спора не было, и Барадар находится в безопасности, но дают противоречивые сведения о том, чем он сейчас занят. Официальный представитель движения сначала сообщил что Барадар отправился в Кандагар на встречу с верховным лидером, но позже заявил Би-би-си, что тот "устал, и ему требуется отдых".

По данным источников, Барадар может вскоре вернуться в Кабул и публично опровергнуть, что он поспорил с другими членами кабинета.

У многих афганцев есть основания не верить утверждениям талибов о своих лидерах. В 2015 году группировка признала, что более двух лет скрывала смерть основателя и руководителя "Талибана" Муллы Омара. При этом в течение всего этого времени от его имении регулярно делались различные заявления.

Между тем, в тени до сих пор остается верховный лидер талибов Хибатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике, но является политическим, военным и религиозным руководителем движения.