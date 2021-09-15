Статистика коронавируса: 525 зараженных, 165 госпитализированных и две смерти
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6071 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 525.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6071 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 525.
Среди новых заразившихся 388 человек не были вакцинированы и 137 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 15 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 147 человек. Всего в больницах находится 165 пациентов с коронавирусом, из них 119 человека (72,1%) не были вакцинированы, у 46 человек (27,9%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались два человека: 81-летняя женщина и 88-летний мужчина.
Было введено 4145 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 318 525 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,7%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).