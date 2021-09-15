Фирмы бьют тревогу: работников не хватает, кандидаты требуют большей зарплаты

Статистика на сайте CV.ee показывает, что с наступлением осени количество как предложений работы, так и кандидатов растет: в настоящее время на сайте CV.ee почти 2000 активных объявлений о вакансиях.

В то же время 72% работодателей согласны с тем, что нанимать новых сотрудников сложно и что почти у половины компаний нет необходимого персонала.

Сотрудники более довольны

Причины могут заключаться в повышенной удовлетворенности сотрудников как условиями труда, так и заработной платой. По сравнению с июнем этого года общая удовлетворенность сотрудников увеличилась на четыре процента. 67 процентов респондентов довольны своей работой, а 39 процентов сотрудников либо очень, либо скорее довольны заработной платой.

34 процента респондентов активно ищут новую работу, а 47 процентов готовы сменить работу, если будет хорошее предложение. По сравнению с началом лета доля готовых сменить работу снизилась на три процента.

«Стабилизация экономической ситуации и повышение заработной платы создали тенденцию, при которой удовлетворенность сотрудников выше, чем раньше, и поскольку общая удовлетворенность сотрудников относительно высока, место работы меняется только при наличии очень хорошего предложения. В последние месяцы 72 процента работодателей также заметили, что кандидаты требуют более высокую зарплату, чем раньше», - говорит менеджер по маркетингу CV-Online Карла Одер.

62% работодателей считают, что для найма новых сотрудников им нужно использовать больше дополнительных мер и каналов, чем раньше. Половина работодателей готова нанимать людей с меньшим опытом, если не удастся найти сотрудников с нужной квалификацией. Больше внимания уделяется продвижению бренда работодателя, и 76 процентов работодателей также распространяют предложения о работе в социальных сетях.

В ближайшие месяцы на должность специалиста планируется набрать больше всего новых сотрудников (62 процента). Также ощущается нехватка квалифицированных сотрудников. 39 процентов работодателей планируют нанять их в ближайшие месяцы. Нехватка рабочей силы наиболее велика в ИТ-секторе. Веб-статистика CV.ee показывает, что четверть вакансий приходится на IT-сектор.