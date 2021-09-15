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Кийк: вакцинированные могли бы не носить маски

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк. ФОТО: Mihkel Maripuu

Одной из возможностей продвинуть вакцинацию, могла бы стать замена обязанности носить маски для вакцинированных на рекомендацию, сказал в среду министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

ERR сообщил, что на организованной в среду Центристской партией конференции министр рассказал, что требования обязательного ношения масок в общественном транспорте и магазинов для вакцинированных и невакцинированных вызвало полемику в обществе, и возникшая ситуация требует решения.

Неофициальной точкой отсчета для смягчения ограничений в Эстонии считается 70-процентный охват вакцинацией, однако, к 22 сентября эта отметка достигнута по всей стране не будет. Тем не менее, есть регионы, где охват вакцинацией эту отметку перевалил, а значит, с них можно было бы начать смягчать ограничения.

Например, на Хийумаа вакцинированы 78,8 процента населения, в Тартумаа — 73,5, еще несколько уездов скоро достигнут поставленной цели.

По состоянию на среду, в Эстонии хотя бы одну дозу получили 743 000 человек, то есть 56 процентов всего населения страны.

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