Кийк: вакцинированные могли бы не носить маски

ERR сообщил, что на организованной в среду Центристской партией конференции министр рассказал, что требования обязательного ношения масок в общественном транспорте и магазинов для вакцинированных и невакцинированных вызвало полемику в обществе, и возникшая ситуация требует решения.

Неофициальной точкой отсчета для смягчения ограничений в Эстонии считается 70-процентный охват вакцинацией, однако, к 22 сентября эта отметка достигнута по всей стране не будет. Тем не менее, есть регионы, где охват вакцинацией эту отметку перевалил, а значит, с них можно было бы начать смягчать ограничения.

Например, на Хийумаа вакцинированы 78,8 процента населения, в Тартумаа — 73,5, еще несколько уездов скоро достигнут поставленной цели.