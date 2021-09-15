Злоумышленники проникли в хлев и унесли чеснока и лука примерно на 12 000 евро
На прошлой неделе неизвестные проникли в хлев в Рапламаа и украли чеснока и лука примерно на 12 000 евро.
На прошлой неделе неизвестные проникли в хлев в Рапламаа и украли чеснока и лука примерно на 12 000 евро.
Во вторник полиции поступило сообщение, что полторы недели назад в Рапламаа взломщики проникли в хлев и украли чеснок двух сортов и красный лук в сетках.
По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет около 12 000 евро.