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  • Злоумышленники проникли в хлев и унесли чеснока и лука примерно на 12 000 евро
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Злоумышленники проникли в хлев и унесли чеснока и лука примерно на 12 000 евро

Иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu

На прошлой неделе неизвестные проникли в хлев в Рапламаа и украли чеснока и лука примерно на 12 000 евро.

Во вторник полиции поступило сообщение, что полторы недели назад в Рапламаа взломщики проникли в хлев и украли чеснок двух сортов и красный лук в сетках.

По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет около 12 000 евро.

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