Президент «Наполи»: "Предлагаю создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ. Готов внести 10 млрд"

«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать своё участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег — и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Вот почему клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нём участвует. Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести € 10 млрд, но нам нужны готовность и полная независимость. Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни. Мои исследования показывают, что люди в возрасте от восьми до 25 лет перестали смотреть футбол и предпочитают играть со смартфонами — они полностью изменили наших детей. Я не говорю, что привычка смотреть футбол на стадионе исчезнет, ​​но теперь у нас есть «виртуальный стадион», который может привлечь миллиарды людей, чтобы играть друг против друга. Кто знает, удастся ли нам вернуть их на путь величайшего и самого влиятельного спорта в мире?» — цитирует Де Лаурентиса Daily Mail.