Президент «Наполи»: "Предлагаю создать новый турнир вместо ЛЧ и ЛЕ. Готов внести 10 млрд"
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что хочет реформировать европейский футбол, пишет "Чемпионат".
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что хочет реформировать европейский футбол, пишет "Чемпионат".
«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать своё участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег — и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Вот почему клубы должны разговаривать друг с другом, чтобы придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нём участвует. Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Кроме того, необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести € 10 млрд, но нам нужны готовность и полная независимость. Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни. Мои исследования показывают, что люди в возрасте от восьми до 25 лет перестали смотреть футбол и предпочитают играть со смартфонами — они полностью изменили наших детей. Я не говорю, что привычка смотреть футбол на стадионе исчезнет, но теперь у нас есть «виртуальный стадион», который может привлечь миллиарды людей, чтобы играть друг против друга. Кто знает, удастся ли нам вернуть их на путь величайшего и самого влиятельного спорта в мире?» — цитирует Де Лаурентиса Daily Mail.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.