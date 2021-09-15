Кылварт: решение покрасить велодорожки в красный цвет было правильным

«Велосипедные дорожки вызвали много критики и я согласен, что отчасти она была объективной, но то, что уже сделано, и выбранное направление, в целом правильные», - сказал Кылварт на пресс-конференции горуправы в среду.

«Первый шаг сделан, городское пространство меняется, людям поступил сигнал, что городское пространство будет в будущем выглядеть иначе, но эти решения безусловно можно развивать и улучшать», - сказал Кылварт.

По его словам, в дальнейшем реконструкцию каждой крупной дороги планируется сопровождать новыми постоянными решениями, но и нынешние решения не являются на 100 процентов временными. «И я лично считаю, что красный цвет велосипедных дорожек был правильным решением. Целью было подать людям сигнал об изменении городского пространства и привлечь к этому внимание», - сказал Кылварт.

Он напомнил, что горуправа и раньше сообщала об этом решении, когда была представлена кандидатура Таллинна на титул Зеленой столицы. «В том числе был раскрыт выбор краски для разметки велосипедных дорожек и многие несомненно заметили, что мы в этом плане неоригинальны — во многих европейских городах для этой цели выбрали именно красный цвет», - сказал Кылварт.