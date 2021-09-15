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В озере найден труп пожилого мужчины

Озеро Ласва. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В волости Выру в среду около полудня в озере Ласва был обнаружен труп пожилого мужчины, сообщил Лыунаский спасательный центр Lõuna-Eesti Postimees.

«В озере Ласва найдено тело 76-летнего мужчины», - подтвердил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Центр тревоги получил вызов к озеру Ласва в одноименном поселке в 12.04. На место выехали спасатели и скорая помощь.

Случай расследует полиция.

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