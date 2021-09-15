В Таллинн везут "Шутников"

Спектакль московского театра «Сатирикон» поставил известный режиссер, мастер театральных парадоксов и ярких экстравагантных образов Евгений Марчелли.

Зритель, избалованный сериальной продукцией, все больше предпочитает истории. И хотя Островский, автор сорока восьми пьес, создал такую галерею русских типов и коллизий, что до сих пор его наследие можно открывать, как новые земли, тем не менее, основные его сюжеты известны публике со школьной скамьи. Но «Шутники» практически никому не известны. Поэтому постановка рекомендуется к просмотру тем, кто хочет увидеть не музейную, а перекликающуюся с нашим днем классику, при этом следя за перипетиями сюжета в ожидании захватывающей развязки.

В театр идут за эмоциями, переживаниями, которые вызывают в нас актеры, представляющие историю. И в этом смысле актерское попадание в образ главного персонажа – стопроцентное. Константин Райкин, по природе своей артист яркий, искрометный и заразительный, блистательно исполняет роль «вынужденного шута»: бедный чиновник терпит унижение и безденежность, прикрываясь шутовской маской. Фантастическая пластика актера фиксирует мгновенные переходы от бесконечной униженности до трагического накала страстей. Главный герой спектакля – отец двух дочерей, которых он пытается выдать замуж. Отцовство и есть главное его достоинство. Дело почти сказочным образом все-таки разрешается свадьбой, но на сцене мы увидим разные модели любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.