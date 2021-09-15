Вескимяги: подорожание электроэнергии для богатеющих эстонских потребителей не смертельно

"Я здесь в Elering как раз спросил у коллеги в соседней комнате, какое у него в год потребление электричества. У него двухкомнатная квартира, он потребляет примерно 1,2 мегаватт-часа электричества в год и платит в месяц за электроэнергию около пяти евро. Даже если цена вырастет, скажем, в два раза, то будет платить десять, а если вырастет в три раза, то 15 евро. Конечно, можно спорить, много или мало пять евро для одного домохозяйства. Но нам надо все-таки понять, что более дорогое электричество хорошо звучит в заголовке, но его воздействие на большинство домохозяйств, в том числе в Эстонии и с учетом нынешнего уровня благосостояния в Эстонии, уже не смертельное", - высказал свою оценку глава сетевой компании.