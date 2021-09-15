Вескимяги: подорожание электроэнергии для богатеющих эстонских потребителей не смертельно
По словам главы сетевого предприятия Elering Таави Вескимяги, рекордное подорожание электроэнергии вызвано высокими ценами на природный газ, каменный уголь и квоты на выбросы углекислого газа, однако вырабатывающих мощностей в Европе достаточно и беспокоящемуся по поводу изменения климата потребителю как раз и следует учитывать, что цены на электричество теперь будут колебаться и временами заметно повышаться, пишет Rus.ERR.