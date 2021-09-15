Картина дня: буксующая вакцинация, клуб жен программистов и нехватка работников
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 сентября.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк и заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...
Согласно опросу, проведенному CV-Online/CV.ee в сентябре, много людей готовы сменить работу, они готовы это сделать только при наличии хорошего предложения. Читать далее...
Решение городских властей Таллинна покрасить велосипедные дорожки вызвало много критики в СМИ, но мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что считает это решение хорошим. Читать далее...
На местных выборах, которые пройдут в октябре, баллотируются все министры правительства Эстонии, кроме премьера Каи Каллас и министра образования и науки Лийны Керсна (обе из Партии реформ). 13 участвующих в местных выборах министров не планируют работать в самоуправлениях в случае победы. Читать далее...
Про «Клуб жен программистов» уже давно ходят практически легенды. Считается, что именно в этот чат в телеграмм-канале нужно попасть первым делом, если переезжаешь в Эстонию. Но, оказывается, это возможность не для всех. Читать далее...
Одной из возможностей продвинуть вакцинацию, могла бы стать замена для вакцинированных обязанности носить маску на рекомендацию, сказал в среду министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6071 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 525. Читать далее...
Образ столицы и уникальные объекты не должны зависеть от интересов инвесторов, город должен использовать время ожидания с пользой и найти концепцию, соответствующую возможностям и масштабу Горхолла и способную превратить объект во вдохновляющий символ преображения условного прошлого в перспективное будущее, пишет таллинский архитектор, кандидат на местных выборах Александр Майер. Читать далее...
Министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) объявил соцсети, что он предложит правительству заморозить акциз на электроэнергию. Также Мёльдер также хочет предложить использовать выручку от продаж квот для снижения счетов за электроэнергию. Читать далее...
Власти Белоруссии специально направляют потоки нелегальных мигрантов к границам ЕС, и это следует считать гибридной атакой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Читать далее...
Председатель EKRE и бывший министр финансов Мартин Хельме рассказал сегодня вечером в передаче «Esimene stuudio», что рост цен на электричество для EKRE не стал неожиданностью, поскольку партия предупреждала об этом еще несколько лет назад. Среди прочего он высказал мнение об изменениях климата. Читать далее...
По словам главы сетевого предприятия Elering Таави Вескимяги, рекордное подорожание электроэнергии вызвано высокими ценами на природный газ, каменный уголь и квоты на выбросы углекислого газа, однако вырабатывающих мощностей в Европе достаточно и беспокоящемуся по поводу изменения климата потребителю как раз и следует учитывать, что цены на электричество теперь будут колебаться и временами заметно повышаться. Читать далее...