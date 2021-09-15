Картина дня: буксующая вакцинация, клуб жен программистов и нехватка работников

Прямая трансляция 〉 Танель Кийк: вакцинация тормозит по всей стране. Проблема не в неинформированности русскоязычного населения

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк и заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

Фирмы бьют тревогу: работников не хватает, кандидаты требуют большей зарплаты

Согласно опросу, проведенному CV-Online/CV.ee в сентябре, много людей готовы сменить работу, они готовы это сделать только при наличии хорошего предложения. Читать далее...

Кылварт: решение покрасить велодорожки в красный цвет было правильным

Решение городских властей Таллинна покрасить велосипедные дорожки вызвало много критики в СМИ, но мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что считает это решение хорошим. Читать далее...

График 〉 «Не знаю, буду ли я еще министром утром 18 октября»

На местных выборах, которые пройдут в октябре, баллотируются все министры правительства Эстонии, кроме премьера Каи Каллас и министра образования и науки Лийны Керсна (обе из Партии реформ). 13 участвующих в местных выборах министров не планируют работать в самоуправлениях в случае победы. Читать далее...

«Клуб жен программистов» и филе эльфийского бройлера

Про «Клуб жен программистов» уже давно ходят практически легенды. Считается, что именно в этот чат в телеграмм-канале нужно попасть первым делом, если переезжаешь в Эстонию. Но, оказывается, это возможность не для всех. Читать далее...

Кийк: вакцинированные могли бы не носить маски

Одной из возможностей продвинуть вакцинацию, могла бы стать замена для вакцинированных обязанности носить маску на рекомендацию, сказал в среду министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Статистика коронавируса: 525 зараженных, 165 госпитализированных и две смерти

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6071 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 525. Читать далее...

Архитектор: Горхолл может стать европейской Меккой современной культуры

Образ столицы и уникальные объекты не должны зависеть от интересов инвесторов, город должен использовать время ожидания с пользой и найти концепцию, соответствующую возможностям и масштабу Горхолла и способную превратить объект во вдохновляющий символ преображения условного прошлого в перспективное будущее, пишет таллинский архитектор, кандидат на местных выборах Александр Майер. Читать далее...

Министр: нужно заморозить акциз на электроэнергию, а выручку за квоты направить семьям

Министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) объявил соцсети, что он предложит правительству заморозить акциз на электроэнергию. Также Мёльдер также хочет предложить использовать выручку от продаж квот для снижения счетов за электроэнергию. Читать далее...

Глава Еврокомиссии: Минск намеренно пускает нелегалов к границам ЕС, чтобы дестабилизировать Европу

Власти Белоруссии специально направляют потоки нелегальных мигрантов к границам ЕС, и это следует считать гибридной атакой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Читать далее...

Мартин Хельме: климатического кризиса нет, планета не в беде

Председатель EKRE и бывший министр финансов Мартин Хельме рассказал сегодня вечером в передаче «Esimene stuudio», что рост цен на электричество для EKRE не стал неожиданностью, поскольку партия предупреждала об этом еще несколько лет назад. Среди прочего он высказал мнение об изменениях климата. Читать далее...

Вескимяги: подорожание электроэнергии для богатеющих эстонских потребителей не смертельно