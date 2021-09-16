ЕС вновь меняет стратегию отношений с Россией: что об этом думают эстонские евродепутаты?
- Рихо Террас: Россия не воспринимает ЕС как равного партнера
- Яна Тоом: с Россией нужно вести диалог, а не усиливать конфронтацию
- Урмас Паэт: прежняя стратегия ЕС устарела
- Марина Кальюранд: демократию нельзя экспортировать
- Яак Мадисон: ЕС не должен лезть во внутреннюю политику России
Евросоюз намерен выстраивать отношения с Россией по новой стратегии. О том, какой она будет и чем плоха старая, мы поговорили с эстонскими евродепутатами.