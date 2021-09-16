Чт, 16.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

ЕС вновь меняет стратегию отношений с Россией: что об этом думают эстонские евродепутаты?

  • Рихо Террас: Россия не воспринимает ЕС как равного партнера
  • Яна Тоом: с Россией нужно вести диалог, а не усиливать конфронтацию
  • Урмас Паэт: прежняя стратегия ЕС устарела
  • Марина Кальюранд: демократию нельзя экспортировать
  • Яак Мадисон: ЕС не должен лезть во внутреннюю политику России
ФОТО: Shutterstock

Евросоюз намерен выстраивать отношения с Россией по новой стратегии. О том, какой она будет и чем плоха старая, мы поговорили с эстонскими евродепутатами.

На этой неделе на пленарном заседании в Страсбурге евродепутаты провели дебаты об отношениях ЕС и России. Открыл их литовец Андрюс Кубилюс, подготовивший доклад, на основании которого планируется принять резолюцию с рекомендациями, как Евросоюзу вести более эффективную политику с Россией.

В докладе подчеркивается, что ЕС должен бороться с агрессивной политикой России. Также следует делать четкое разделение между российским народом и режимом президента Владимира Путина, описывая последнее как «застойную авторитарную клептократию», которой управляет окруженный олигархами пожизненный президент. Несмотря на это, многие члены Европарламента уверены, что будущее России может быть демократическим, поэтому они просят Совет ЕС принять стратегию для построения будущих отношений с демократической Россией. Новая стратегия должна содержать стимулы, которые помогли бы укрепить российскую демократию.

России – полный экспеллиармус!

По словам члена Европарламента Яны Тоом, доклад Андрюса Кубилюса коротко можно охарактеризовать, вспомнив «Гарри Поттера», как полный экспеллиармус: магическое заклинание, отшвыривающее противника куда подальше.

Яна Тоом. ФОТО: Raul Mee

«То есть: ЕС должен быть готов прекратить покупать у России нефть и газ, мы должны призвать отключить Россию от платежной системы SWIFT, мы обязаны остановить газопровод "Северный поток-2" (вот немцы-то обрадуются), надо вести с Кремлем только "условный избирательный диалог", надо опубликовать "обращение к российскому народу", поддержать создание "Свободного российского телевидения" с круглосуточным вещанием, надо, если выборы в Думу признают нечестными (кто?), требовать выкинуть Россию из ПАСЕ – и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и Россия уйдет с Донбасса и вернет Украине Крым. Все будет, вот только Кубилюс найдет свою волшебную палочку», - иронизирует Яна Тоом.

«Понятно, что если все это сделать, ни одна проблема не решится: наоборот, Россия еще больше замкнется в себе и закрутит гайки, и такая политика получит одобрение большего числа россиян – потому что нарратив "мы в осадном положении" подтвердится на сто десять процентов, - продолжает она. - Кубилюс по сути предлагает еще пуще усилить конфронтацию. Один пример: в апреле этого года в резолюции Европарламента по Навальному упоминалось отключение России от системы SWIFT, но лишь в случае реального военного вторжения на Украину. Рапорт Кубилюса предлагает сделать это для упреждения и сдерживания – профилактически. Согласитесь, есть разница».

Другому евродепутату, Яаку Мадисону, не понравилось то, что как в докладе, так и в новой стратегии содержится призыв к поддержке смены режима в России, а также подчеркивается, что Европейский союз должен оказывать всяческую помощь в развитии демократии в этой стране.

«К сожалению, я не согласен с таким подходом, так как Европейский парламент и Европейский союз не должны полагать, что мы лучше всех можем обучить мир, как жить и какие ценности самые правильные. Главной задачей Европейского союза в отношении России должно быть повышение обороноспособности европейских стран и повышение их независимости в экономической и энергетической политике. То, как Россия ведет свою внутреннюю политику, не должно быть нашим делом», - считает он.

Однако Марина Кальюранд, Рихо Террас и Урмас Паэт придерживаются мнения, что прежняя стратегия устарела, а поскольку отношения с разными странами в любом случае регулярно пересматриваются, есть смысл стратегию обновить. Цель доклада Андрюса Кубилюса — учесть все последние важнейшие события и развитие в сфере внешней политики, безопасности и обороны, которые касаются отношений с Россией. И исходя из этого, выработать новую стратегию.

Марина Кальюранд. ФОТО: Sille Annuk

Как напомнила Марина Кальюранд, договоренность о принципах отношений с Россией была достигнута в 2016 году. «В то время я была министром иностранных дел и участвовала в согласовании пяти принципов, касающихся взаимоотношений с Россией. Напомню, что они касаются соблюдения Россией Минских соглашений, защиты прав человека и гражданского общества в России, отношений с оппозицией и т.д. В течение пяти лет ситуация в России изменилась, также как и отношения с Европейским союзом, - говорит она. - Все мы видели, насколько непропорциональными насильственными методами разгоняли мирные демонстрации в России и избивали людей. Большое значение имел и весенний визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, во время которого российский министр иностранных дел ясно заявил на пресс-конференции, что не желает добрых отношений с Европейским союзом. Учитывая эти события, очевидно, что ЕС мог бы пересмотреть стратегию отношений с Россией. В этом и заключается предложение Европейского парламента».

Яна Тоом согласна: новая стратегия действительно нужна, но важно ее направление. «Сейчас ЕС руководствуется принципами, выработанными в 2016 году: мы требуем полного выполнения Минских соглашений, не признаем аннексию Крыма де-юре, оказываем поддержку российскому гражданскому обществу и так далее. Одновременно мы принимаем санкции, которые никуда не ведут. Я уверена, что невозможно повлиять на внутренние дела страны внешним давлением, особенно если речь идет о ядерной державе. Сотрудничество и переговоры тут могут быть куда эффективнее», - говорит евродепутат.

Она бы обновила стратегию именно в этом направлении: ЕС надо здраво оценить пределы своих возможностей вмешиваться во внутренние дела других стран, отменить неработающие санкции и больше упирать на общие проекты и диалог – только так мы сможем повлиять на происходящее. «Сохранение хороших отношений – стимул куда лучше, чем загонять страну в угол и шантажировать ее, мол, "я махну палочкой, и вас отключат от всего, от чего можно". Экспеллиармус помогает, когда сражаешься с Волдемортом, не более», - говорит Яна Тоом.

Возможна ли в России демократия?

Рихо Террас. ФОТО: Gert Tali

По мнению Рихо Терраса, равнодушие российского режима к демократическим свободам и высокомерие в общении с западными странами в последние годы достигли своего пика. «Стратегия Европейского союза по поиску способа общения, при котором обе стороны будут играть по одним и тем же правилам, устарела, так как Россия не воспринимает Европейский союз или его страны за равных, - подчеркивает евродепутат. - Также мы видим серьезный спад в отношениях Белоруссии и Европы. Белоруссия и Россия — партнеры. Вероятно, Лукашенко получает от Путина указания и ресурсы, которые сейчас используются для организации беспорядков на литовской и польской границах».

По его словам, стратегия устарела именно потому, что осуждения Евросоюза и небольших санкций недостаточно для того, чтобы призвать Путина к порядку. По сути это то же самое, что погрозить пальцем — отсутствуют реальные последствия для Путина и его режима.

Может ли ЕС каким-то образом стимулировать развитие демократии в России? По мнению, Марины Кальюранд, нет. «К сожалению, нет ни одного чудо-оружия или чудо-средства. Нужно последовательно и настойчиво продолжать прибегать к тем мерам, которые применялись до сих пор, - полагает она. - С одной стороны, ЕС сотрудничает с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную выгоду, таким как изменения климата, вопросы окружающей среды, проблемы терроризма. В то же время ЕС ясно и мощно реагирует на нарушение прав человека и международного права. Одним из методов являются санкции, которые наказывают не непричастных россиян, а тех, кто в действительности должен нести ответственность. Эффективными являются и узконаправленные санкции против специфических отраслей экономики».

Рихо Террас предлагает поддерживать российскую демократическую оппозицию: «В случае заключения под стражу оппозиции или нападения на нее следует подвергать санкциям членов диктаторского режима и их близких. Как и в случае с Белоруссией, в России нужно накладывать санкции на Путина, его окружение и их предприятия, а не на всю страну, так как важно нанести удар по кошелькам тиранов, а не простого народа, карманы которого Путин и олигархи уже давно опустошают. Для режима Путина важной частью власти являются деньги, и если этот поток заблокирован, то им не остается ничего другого, кроме как начать серьезно относиться к увещеваниям Европы».

Об установлении демократии в России члены Европарламента высказываются осторожно. «Демократический переход в России возможен, хотя это и непросто. Власть и делопроизводство в России коррумпированы, а правительственная пропаганда очень эффективна. Жизнь в совершенно другом информационном пространстве способствует влиянию пропаганды, - признает Рихо Террас. - Диссиденты все более успешно разоблачают ложь, но еще рано говорить о смене парадигмы в обществе, потому что Россия и ее общество слишком велики, чтобы несколько диссидентов смогли добиться перемен за столь короткое время».

По его мнению, необходимо поддерживать распространение информации по всей России, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, которые наиболее близки к Западу. Это следует делать систематически и на протяжении длительного времени. «Информированность — один из краеугольных камней демократии, и если люди будут достаточно осведомлены, процессы, необходимые для прихода к демократии, будут проходить легче: люди массово выйдут на улицы и больше не будут бояться выражать свое мнение», - считает евродепутат.

«Учитывая историю России, я не очень уверен, какая политическая система будет наиболее подходящей для России. Я считаю, что это должна решать сама Россия и российский народ. Наша забота заключается в том, чтобы политика и политическая система России не создавали угрозы нашей безопасности», - прокомментировал Яак Мадисон.

Урмас Паэт. ФОТО: Gert Tali

«Надеюсь, что когда-нибудь (в России произойдет демократический переходприм. автора), - заявляет Урмас Паэт. - Однако это изменение может исходить только от самого российского общества. Важная часть российского общества должна прийти к пониманию, что свободное общество — лучшая альтернатива для них. Чтобы не было страха и произвола властей».

Марина Кальюранд подчеркнула, что демократию нельзя экспортировать, это доказывает и история. «Россияне должны сами захотеть демократического правления, и мы (Европейский союз и другие демократические страны) обязаны помочь и поддержать тех, кто желает идти по пути демократического развития. Для этого важны возможности учебы по обмену для школьников и студентов, возможности долгосрочного обучения в Европейском союзе, финансовая и моральная поддержка оппозиции и гражданского общества, а также публичное давление на Россию. ЕС может помогать и поддерживать, но окончательные решения и шаги должны сделать сами жители России. Важно, чтобы они знали, что поддержка со стороны ЕС сильна и постоянна», - отметила она.

Отношения ЕС и России оставляют желать лучшего

У отношений ЕС и России несколько уровней: политические, экономические и культурные. Следует признать, что в настоящий момент все эти уровни проседают.

«Политические отношения могли бы быть намного лучше. Все заинтересованы в добрососедских и дружеских отношениях со странами ЕС. Увы, но ключ к улучшению отношений только в руках Москвы, Кремля. К сожалению, не стоит ждать улучшений до тех пор, пока Кремль продолжает нынешнюю политику. Экономические отношения находятся в заложниках у политических отношений. «Меня радует, что межличностные и культурные связи продолжают оставаться очень добрыми. Пандемия коронавируса, конечно, оказала сильное влияние на эти связи, но я уверена, что они однажды полностью восстановятся. Тогда российские туристы снова смогут посещать Эстонию, отдыхать в наших домах отдыха, наслаждаться культурной жизнью и высококачественным сервисом. А мы, в свою очередь, сможем ездить в Россию», - заключила Марина Кальюранд.

По мнению Яака Мадисона, чтобы отношения с Россией могли нормализоваться, европейские страны, включая Эстонию, должны очень серьезно отнестись к повышению своей обороноспособности и увеличению финансового вклада в нее. В противном случае Европейский союз останется тем, кто грозит пальцем, если Россия предпримет следующую авантюру против одного из своих соседей, уверен евродепутат.

Яак Мадисон. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Во-вторых, если действительно есть желание показать силу Европы, то санкции следует вводить резче и эффективнее, а не полумягко. Но следует учитывать, что в какой-то степени это станет ударом по собственной экономике Европейского союза. Поэтому для того, чтобы отношения были стабильными и более-менее нормальными, Европа, во-первых, должна набраться сил, а затем уже выходить на переговоры с позиции равного участника», - добавил он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back