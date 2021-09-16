ЕС вновь меняет стратегию отношений с Россией: что об этом думают эстонские евродепутаты?

По его словам, стратегия устарела именно потому, что осуждения Евросоюза и небольших санкций недостаточно для того, чтобы призвать Путина к порядку. По сути это то же самое, что погрозить пальцем — отсутствуют реальные последствия для Путина и его режима.

Может ли ЕС каким-то образом стимулировать развитие демократии в России? По мнению, Марины Кальюранд, нет. «К сожалению, нет ни одного чудо-оружия или чудо-средства. Нужно последовательно и настойчиво продолжать прибегать к тем мерам, которые применялись до сих пор, - полагает она. - С одной стороны, ЕС сотрудничает с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную выгоду, таким как изменения климата, вопросы окружающей среды, проблемы терроризма. В то же время ЕС ясно и мощно реагирует на нарушение прав человека и международного права. Одним из методов являются санкции, которые наказывают не непричастных россиян, а тех, кто в действительности должен нести ответственность. Эффективными являются и узконаправленные санкции против специфических отраслей экономики».

Рихо Террас предлагает поддерживать российскую демократическую оппозицию: «В случае заключения под стражу оппозиции или нападения на нее следует подвергать санкциям членов диктаторского режима и их близких. Как и в случае с Белоруссией, в России нужно накладывать санкции на Путина, его окружение и их предприятия, а не на всю страну, так как важно нанести удар по кошелькам тиранов, а не простого народа, карманы которого Путин и олигархи уже давно опустошают. Для режима Путина важной частью власти являются деньги, и если этот поток заблокирован, то им не остается ничего другого, кроме как начать серьезно относиться к увещеваниям Европы».

Об установлении демократии в России члены Европарламента высказываются осторожно. «Демократический переход в России возможен, хотя это и непросто. Власть и делопроизводство в России коррумпированы, а правительственная пропаганда очень эффективна. Жизнь в совершенно другом информационном пространстве способствует влиянию пропаганды, - признает Рихо Террас. - Диссиденты все более успешно разоблачают ложь, но еще рано говорить о смене парадигмы в обществе, потому что Россия и ее общество слишком велики, чтобы несколько диссидентов смогли добиться перемен за столь короткое время».

По его мнению, необходимо поддерживать распространение информации по всей России, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, которые наиболее близки к Западу. Это следует делать систематически и на протяжении длительного времени. «Информированность — один из краеугольных камней демократии, и если люди будут достаточно осведомлены, процессы, необходимые для прихода к демократии, будут проходить легче: люди массово выйдут на улицы и больше не будут бояться выражать свое мнение», - считает евродепутат.