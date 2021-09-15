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Выборы в Госдуму: двойники и маньяк, рекламирующий коммунистов
Кандидат от оппозиции - Rus.Postimees: черный пиар становится все грязнее

Власти предпринимают все, чтобы не допустить реальной конкуренции на выборах. "Яблочнику" Борису Вишневскому пришлось, например, столкнуться с собственными двойниками. ФОТО: Olga Maltseva

В течение трех дней на этой неделе, с 17 по 19 сентября, в России пройдут выборы депутатов Госдумы. На депутатские кресла претендуют представители 14 партий, больше всего среди них представителей «Единой России» (394 человека), за ней идут «Коммунисты России» (391), КПРФ (344) и «Справедливая Россия — За правду» (299). Всего, по данным ЦИК, в списки партий вошли 3909 человек.

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- Помимо ситуации с двойниками какие еще неприятные моменты вы пережили в процессе выдвижения своей кандидатуры?

- Связанных непосредственно с выдвижением, пожалуй, больше не было. Мне, правда, пытались отказать в регистрации. Потом восстановили, потому что обвинения были ну уж совершенно абсурдны. Я прекрасно понимал, что со мной будут бороться очень жестко, потому что я сейчас - фактически главный оппонент городской администрации и в целом политики Путина. Никакой легкой жизни на выборах я не ждал, я понимал, что мне будут стараться помешать всеми силами.

В этом году примеры использования черных политтехнологий стали ярче и внимания они привлекают к себе еще больше. Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму, например, сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Rus.Postimees поинтересовался у "оригинального" Вишневского, насколько сильный вред может нанести ему на выборах такой прием.

- Это конечно может повлиять на результат, потому что когда избиратель приходит на участок и видит в бюллетене подряд трех Борисов Вишневских, он может перепутать. Это и является целью этого политического мошенничества. Поэтому я в последнее время очень много сил и места в политической агитации уделяю тому, чтобы объяснить избирателям, как отличить настоящего Вишневского от фальшивых...

- Какие перемены, на ваш взгляд, должны произойти в стране, за что вы выступаете в своей кампании?

- Прекращение практики политических заключенных, отмена политической цензуры, справедливый суд, свобода СМИ, честные выборы, реальная экономическая конкуренция, прекращение вражды с окружающим миром и изображения России как осажденной крепости. Это, на мой взгляд, самое главное: мир, свобода, уважение к людям, достойная жизнь.

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