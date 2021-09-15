Выборы в Госдуму: двойники и маньяк, рекламирующий коммунистов

Для подписчиков

- Помимо ситуации с двойниками какие еще неприятные моменты вы пережили в процессе выдвижения своей кандидатуры?

- Связанных непосредственно с выдвижением, пожалуй, больше не было. Мне, правда, пытались отказать в регистрации. Потом восстановили, потому что обвинения были ну уж совершенно абсурдны. Я прекрасно понимал, что со мной будут бороться очень жестко, потому что я сейчас - фактически главный оппонент городской администрации и в целом политики Путина. Никакой легкой жизни на выборах я не ждал, я понимал, что мне будут стараться помешать всеми силами.

В этом году примеры использования черных политтехнологий стали ярче и внимания они привлекают к себе еще больше. Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму, например, сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Rus.Postimees поинтересовался у "оригинального" Вишневского, насколько сильный вред может нанести ему на выборах такой прием.

- Это конечно может повлиять на результат, потому что когда избиратель приходит на участок и видит в бюллетене подряд трех Борисов Вишневских, он может перепутать. Это и является целью этого политического мошенничества. Поэтому я в последнее время очень много сил и места в политической агитации уделяю тому, чтобы объяснить избирателям, как отличить настоящего Вишневского от фальшивых...

- Какие перемены, на ваш взгляд, должны произойти в стране, за что вы выступаете в своей кампании?