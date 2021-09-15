Выборы в Госдуму: двойники и маньяк, рекламирующий коммунистов

Выборы в Госдуму: двойники и маньяк, рекламирующий коммунистовКандидат от оппозиции - Rus.Postimees: черный пиар становится все грязнее
В течение трех дней на этой неделе, с 17 по 19 сентября, в России пройдут выборы депутатов Госдумы. На депутатские кресла претендуют представители 14 партий, больше всего среди них представителей «Единой России» (394 человека), за ней идут «Коммунисты России» (391), КПРФ (344) и «Справедливая Россия — За правду» (299). Всего, по данным ЦИК, в списки партий вошли 3909 человек.