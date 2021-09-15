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В борьбе с проектом "Умное голосование" Алексея Навального российские власти дошли до противостояния с Google и властями США. Роскомнадзор, заблокировав все ресурсы оппозиционера, начал тестировать оборудование "суверенного рунета". Власть не без оснований опасается, что технология "Умного голосования" может негативно для Кремля отразиться на итогах выборов, считают политологи. В "Единой России" уверяют, что не боятся проекта Навального.

В условиях недопуска оппозиционных кандидатов на выборы проект "Умное голосование" превратился едва ли не в единственный инструмент, с помощью которого противники власти могут повлиять на исход выборов. Из-за "Умного голосования" провластные кандидаты ранее уже сталкивались с обидными поражениями - на первый взгляд, от более слабых оппонентов.

В среду команда Навального опубликовала рекомендации "Умного голосования" по выборам в Госдуму - список кандидатов, за которых его сторонникам предлагается отдать свой голос (в большинстве случаев, за кандидатов от КПРФ, см. графику).

Кандидаты от "Умного голосования" ФОТО: BBC

"Умное голосование", как это было и раньше, предлагает голосовать за конкретного кандидата, у которого, по оценкам проекта, максимальные шансы победить единоросса. Кого поддержать в последний момент перед выборами, объявляет сама команда Навального. Выбор может пасть даже на "технических" соперников, которые не вели кампании.

Фактически "Умное голосование" - продолжение стратегии Навального "голосуй за любую партию, кроме "Единой России". После применения этой технологии на выборах 2011 года единороссы лишились конституционного большинства в Госдуме.

Среди политиков и экспертов не утихали споры по поводу эффективности "Умного голосования" - выигравшие выборы кандидаты, которых оно поддерживало, зачастую отказывались признавать значение призывов команды Навального.

Точку в этом споре летом поставил Кремль - в преддверии думских выборов он всерьез взялся за борьбу с "Умным голосованием", несмотря на относительно высокие рейтинги "Единой России", отсутствие опасных конкурентов на выборах и разгром команды Навального.

Роскомнадзор 6 сентября по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Умного голосования". Власти заявили, что проект используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. После внесения ссылок на сайт в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".

Структуры Навального летом были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).

Две кампании против "Умного голосования"

По словам соратника Навального Леонида Волкова, попытки блокировки и другие технические меры, которые принимают российские власти, создают серьезные препятствия для работы "Умного голосования".

"Все сайты заблокированы, а у рядового пользователя в России нет никакого VPN. Доступность наших ресурсов сейчас очень страдает", - сказал Волков Би-би-си.

Соратник Навального уверен, что российские власти рассматривают "Умное голосование" как главного врага на выборах в Госдуму, поскольку технология показала свой потенциал в 2019-2020 годах.

"Умное голосование" - это и есть наша политическая стратегия, созданная для случаев, когда наших кандидатов не допустили по определению. Естественно, что оно стало главным оппонентом режима", - считает Волков.

В "Единой России" утверждают, что технология "Умного голосования" партию не беспокоит, а блокируется проект Навального властями, так он нарушает закон.​​

"Не "Единая Россия" признала ФБК экстремистской организацией, а также все продукты, выпускаемые ей", - сказал Би-би-си депутат Госдумы Александр Хинштейн, отвечая на вопрос, почему власти борются с "Умным голосованием", хотя уверены в победе на выборах.

"Мы ведем конкурентную, честную и открытую кампанию", - заявил Хинштейн. "А примеры, которые вы привели, не свидетельствуют об успехе "Умного голосования", - добавил он, комментируя поражение связанных с мэрией кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

По словам Хинштейна, каждое поражение имеет "конкретную историю и фамилию": "Если говорить о губернаторских выборах - это было связано с претензиями к конкретным кандидатам, то же касается и кандидатов в депутаты Мосгордумы". Сам Хинштейн как кандидат-одномандатник в Самаре не боится, как он заявляет, "никакого "Умного голосования" и никого из конкурентов".

"Единая Россия" привлекает значительно больше избирателей, чем "Умное голосование", поэтому говорить о страхе единороссов перед этим проектом "довольно смешно", заявил в разговоре с Би-би-си заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Власти ведут против "Умного голосования" одновременно две кампании, управляемые двумя разными "епархиями", сказал Би-би-си политолог и социолог Константин Гаазе.

"Одна кампания связана вот с этими запретами, блокировками. Ее ведут силовики и "расширение силовиков" вроде Роскомнадзора, - объяснил он свою мысль. - Есть и вторая, где Кремль "снимает с выборов" относительно популярных коммунистов и справороссов в проблемных для "Единой России" округах. То есть предлагают "расторговку", давят "компенсацией", чтобы снять с выборов потенциальных лидеров "Умного голосования".

По мнению Гаазе, то, что к борьбе с "Умным голосованием" подключились силовики, может быть связано с "передачей части внутриполитических функций от администрации президента к расширенному Совбезу и силовикам".

"Они уже не борются с возможностью повлиять на результаты выборов, они борются с иностранным влиянием, это процесс, у которого немного другая логика", - считает эксперт.

Оценить эффективность "Умного голосования" на федеральных выборах пока сложно, считает Гаазе.

Политолог Александр Кынев считает, что усилия по нейтрализации "Умного голосования" могут дать противоположный эффект: "Они повышают интерес к "Умному голосованию", создают интригу, ощущение "движухи". Запретный плод сладок, в результате возникает политическая жизнь вокруг этой борьбы".

Блокировка сайта и приложения "Умного голосования" мало повлияет на ситуацию, уверен Кынев: "Когда список [кандидатов "Умного голосования"] появляется, он уже живет своей жизнью, распространяется всеми возможными способами. В советские годы Высоцкого тоже не показывали по телевидению - и что из этого?"

Хроника борьбы с "Умным голосованием". Первый раунд - блокировка

Борьба властей с "Умным голосованием" началась давно. Первый раз Роскомнадзор заблокировал сайт проекта через десять дней после его запуска - 7 декабря 2018 года.

Ресурс попал в реестр запрещенных по решению Таганского суда Москвы - Роскомнадзор обратился в суд, посчитав, что сайт вел незаконную обработку персональных данных, сославшись на якобы полученные жалобы от граждан. Проблемой в ведомстве посчитали то, что у пользователя "Умного голосования" нет возможности отказаться от обработки персональных данных.

Кроме того, Роскомнадзор заявлял, что собранные данные размещались на серверах Google в США. В качестве доказательства в суде ведомство привело наличие счетчиков Google Analytics и "Яндекс.Метрики".

В Роскомнадзоре заявляли, что администратор сайта должен был предоставить в ведомство заверенное соглашение или хранить информацию на российских серверах. При этом счетчики Google и "Яндекса" используют на большинстве сайтов рунета для сбора обезличенной информации о посетителях. Такие же счетчики, по данным сервиса Ghosterry, стоят на сайте ЦИК России.

После блокировки сайта команда Навального перенесла проект на новый адрес, принадлежащий Google, и "Умное голосование" два года почти беспрепятственно продолжало работу.

За это время команда Навального опробовала "Умное голосование" на региональных и муниципальных выборах 2019-2020 годов. Выборы в Мосгордуму 2019 года стали для проекта самыми успешными. "В 20 округах из 45 победили кандидаты "Умного голосования" - то есть почти в половине. И в нескольких проиграли с очень маленьким отрывом", - напомнил Кынев.

Команда Навального также сочла успешным использование стратегии на выборах в городские парламенты Томска и Новосибирска. Кроме того, Волков называл победой "Умного голосования" результаты выборов в заксобрание Хабаровского края в 2019 году, где ЛДПР получила 29 из 36 мест. Хотя вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев успех партии объяснял популярностью своего однопартийца - губернатора края Сергея Фургала (позже был арестован и отправлен в отставку).

С момента появления "Умного голосования" Навальный и его соратники обещали подготовить его для применения на думской кампании. Власти решили этому помешать.

Кынев считает основной причиной борьбы с "Умным голосованием" эффективность этой технологии. По его словам, в последние годы на региональных выборах кандидаты-единороссы выигрывают около 90% одномандатных округов: "Понятно почему - ее кандидаты консолидированы, а оппозиция разрознена. Соответственно, единственный способ борьбы с доминированием "Единой России" - консолидация электората вокруг одного кандидата".

Второй раунд - снова блокировка, обвинения в экстремизме и перехват бренда

Второй раунд технической борьбы с "Умным голосованием" начался в преддверии выборов в Госдуму.

Летом малоизвестная компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края подала заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака с словосочетанием "Умное голосование". Би-би-си позже нашла косвенную связь "Вулинтертрейда" с силовиками.

Знак был зарегистрирован в короткий срок, и в начале сентября "Вулинтертрейд" подал иски в Арбитражный суд Москвы к "Яндексу" и Google с требованием не выдавать в поиске результаты с этой фразой.

Арбитражный суд Москвы 3 сентября в качестве обеспечительной меры обязал поисковики прекратить выдачу словосочетания "Умное голосование".

А 6 сентября Роскомнадзор объявил о том, что сайт "Умного голосования" в России заблокирован по требованию Генпрокуратуры, усмотревшей в нем связь с ФБК, который летом был признан судом экстремистской организацией и запрещен, как и штабы Навального. Другие сайты Навального и его соратников были заблокированы еще в июле.

На следующий день ссылки на "Умное голосование" пропали из поисковой выдачи "Яндекса" - после внесения Роскомнадзором ссылок в реестр запрещенной информации. "Согласно законодательству, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - говорили в компании.

Google ссылки не убрал - при запросах ссылка на сайт "Умного голосования" по-прежнему отображается первой. 13 сентября СМИ сообщили, что в московский офис Google пришли приставы. На следующий день Федеральная служба судебных приставов подтвердила, что их визит был связан с "Умным голосованием" и требованием исполнения решения арбитражного суда по иску "Вулинтертрейда".

Решение о признании структур Навального экстремистскими было принято Мосгорсудом 9 июня. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Одновременно были приняты поправки в закон, запрещающие участвовать в выборах любого уровня людям, связанным с экстремистскими организациями. Многие соратники и сторонники Навального в итоге не были допущены на сентябрьские выборы. Адвокат Иван Павлов, представлявший интересы ФБК, заявлял, что запрет структур Навального - часть нечестной политической борьбы.

Навальный ФОТО: AFP

"Власть так делает всегда - и "иноагенты", и нежелательные организации, и экстремисты - это просто форма политической борьбы. И то, что сейчас власть делает со структурами Навального, яркий пример политической борьбы по-российски, - говорил Павлов Би-би-си. - "Зачищается поле" и уничтожается все, власть хочет, чтобы вообще никаких упоминаний о Навальном не было".

"Чтобы организация была запрещена как экстремистская, она должна совершать систематически некоторые действия, которые квалифицируются как экстремистские. Такого установлено не было", - считает Александр Верховский, директор центра мониторинга проблем ксенофобии "Сова" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

В частности, отмечает Верховский, суд пришел к выводу, что структуры Навального призывали к нарушению законодательства о митингах, то есть призывали людей выходить на несогласованные акции протеста: "Понятно, что это незаконные действия, строго говоря, но это точно не имеет отношения к экстремистскому законодательству".

Третий раунд - в ожидании проблем с рунетом

В июне Роскомнадзор уже обращался к Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта "Умного голосования" - якобы из-за нарушения закона о персональных данных. Ведомство ссылалось на жалобу юриста из Екатеринбурга Андрея Еланцева, который обратился в Роскомнадзор, обнаружив, что серверы проекта располагаются на территории США - "недружественного для России государства".

Google и тогда не отреагировал на это обращение. В понедельник стало известно, что в московский офис компании в бизнес-центре "Балчуг Плаза" пришли судебные приставы.

Роскомнадздор также неоднократно требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" - через него есть доступ и к "Умному голосованию". Этого же он добивался от App Store и Google Play, заявляя при этом, что отказ будет расцениваться как "вмешательство в российские выборы".

На прошлой неделе Роскомнадзор совместно с Центром мониторинга управления сетями связи общего пользования направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту "Умное голосование" на территории страны.

А IT-эксперты рассказали о тестировании Роскомнадзором оборудования "суверенного рунета" для массовых блокировок DNS-сервисов Google и Cloudflare.

9 сентября IT-специалист команды Навального Артем Ионов сообщил, что накануне зафиксировал блокировку публичных DNS-сервисов Cloudfare и Google со стороны Роскомнадзора.

О частичной блокировке DNS-сервисов Google и Cloudflare также писал в своем телеграм-канале эксперт "Общества защиты интернета" Михаил Климарев.

Проект по мониторингу ограничений в интернете в России и СНГ GlobalCheck отмечает, что уже несколько дней подряд в России периодически в тестовом режиме блокируются публичные DNS-адреса Google и Cloudfare. Там полагают, что таким образом власти проверяют, какие сервисы могут пострадать, если начнется массовая блокировка этих адресов для борьбы с приложением "Умное голосование".

Кроме того, Ростелеком разослал в свои филиалы предложение запретить использования этих адресов, сообщило во вторник, 14 сентября, издание РБК.

А в пятницу, 10 сентября, в МИД России вызвали посла США Джона Салливана, которому было заявлено, что Москва обладает "неопровержимыми доказательствами" нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" в контексте выборов в Госдуму.