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  • "Сложно поверить, что так еще живут": телеканал показал быт "шанхаек" от Маарду до Нарвы
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Видео ⟩ "Сложно поверить, что так еще живут": телеканал показал быт "шанхаек" от Маарду до Нарвы

Нарвская Венеция ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Сложно представить, что такое существует в XXI веке в Европейском союзе, говорит ведущая программы Kanal2 "Päriselu lood" ("Истории из реальной жизни") Катрин Луст в выпуске, посвященном самовольным постройкам - так называемым "шанхайкам". И действительно, даже в 2021 году, оказывается, в Эстонии можно найти немало мест, где люди живут без малейших благ цивилизации, в домах, построенных зачастую в буквальном смысле слова из мусора.

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Первым в списке посещенных съемочной группой объектов оказался тартуский Хийналинн, что дословно переводится как Китай-город, но чаще именно как "Шанхай". Раньше обычному человеку сюда было не попасть: здесь находился военный аэродром Раади со стратегическими дальними бомбардировщиками.

Катрин Луст узнает от местных, что тут нет ни канализации, ни электричества, и сравнивает лачуги с бразильскими фавелами.

Между тем, другие районы шанхаек могут похвастать и более богатым убранством. Один из таких районов находится под самым боком у Таллиннского аэропорта, в месте, где участки земли стоят миллионы евро.

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