Видео ⟩ "Сложно поверить, что так еще живут": телеканал показал быт "шанхаек" от Маарду до Нарвы

Сложно представить, что такое существует в XXI веке в Европейском союзе, говорит ведущая программы Kanal2 "Päriselu lood" ("Истории из реальной жизни") Катрин Луст в выпуске, посвященном самовольным постройкам - так называемым "шанхайкам". И действительно, даже в 2021 году, оказывается, в Эстонии можно найти немало мест, где люди живут без малейших благ цивилизации, в домах, построенных зачастую в буквальном смысле слова из мусора.