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  • На шоссе Пярну-Раквере столкнулись трактор и автомобиль

На шоссе Пярну-Раквере столкнулись трактор и автомобиль

Трактор. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня в 15.20 в Центр тревоги сообщили о столкновении трактора и автомобиля Renault в волости Тюри возле деревни Кирна, пишет Järva Teataja.

Патрульный руководитель Пайдеского полицейского участка Хейго Тамсалу сообщил, что, по предварительным данным, тракторист совершил поворот налево, но не убедился в безопасности маневра перед его выполнением.

Водитель автомобиля Renault как раз собирался обгонять трактор и не смог среагировать достаточно быстро, чтобы избежать столкновения. «К счастью, никто не пострадал, и стороны обращаются за страховкой», - добавил Тамсалу.

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