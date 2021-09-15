На шоссе Пярну-Раквере столкнулись трактор и автомобиль

Патрульный руководитель Пайдеского полицейского участка Хейго Тамсалу сообщил, что, по предварительным данным, тракторист совершил поворот налево, но не убедился в безопасности маневра перед его выполнением.

Водитель автомобиля Renault как раз собирался обгонять трактор и не смог среагировать достаточно быстро, чтобы избежать столкновения. «К счастью, никто не пострадал, и стороны обращаются за страховкой», - добавил Тамсалу.