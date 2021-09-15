Полиция расследует смерть собаки, содержавшейся в плохих условиях
Полиция сообщила о том, что расследует смерть собаки, содержавшейся в плохих условиях в волости Пыхья-Пярнумаа.
Полиция сообщила о том, что расследует смерть собаки, содержавшейся в плохих условиях в волости Пыхья-Пярнумаа.
По данным полиции, собаку в течение неопределенного периода времени содержали в антисанитарных условиях и не давали ей достаточно корма и питья, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. Собака умерла от плохих условий жизни.
В связи с возбуждением дела представитель прокуратуры отказался уточнять, как долго собака могла находиться в плохих условиях, а также описывать антисанитарные условия содержания.
По словам представителя прокуратуры, все, что сейчас можно сказать, это то, что обессилевшая собака умерла вскоре после того, как ощенилась.
«Все обстоятельства дела выясняются», - добавил он.
Для расследования инцидента было возбуждено дело по разделу Пенитенциарного кодекса, касающемуся жестокого обращения с животными.