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  • Полиция расследует смерть собаки, содержавшейся в плохих условиях

Полиция расследует смерть собаки, содержавшейся в плохих условиях

Полицейский автомобиль. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Полиция сообщила о том, что расследует смерть собаки, содержавшейся в плохих условиях в волости Пыхья-Пярнумаа.

По данным полиции, собаку в течение неопределенного периода времени содержали в антисанитарных условиях и не давали ей достаточно корма и питья, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. Собака умерла от плохих условий жизни.

В связи с возбуждением дела представитель прокуратуры отказался уточнять, как долго собака могла находиться в плохих условиях, а также описывать антисанитарные условия содержания.

По словам представителя прокуратуры, все, что сейчас можно сказать, это то, что обессилевшая собака умерла вскоре после того, как ощенилась.

«Все обстоятельства дела выясняются», - добавил он.

Для расследования инцидента было возбуждено дело по разделу Пенитенциарного кодекса, касающемуся жестокого обращения с животными.

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