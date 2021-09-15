Полиция расследует смерть собаки, содержавшейся в плохих условиях

По данным полиции, собаку в течение неопределенного периода времени содержали в антисанитарных условиях и не давали ей достаточно корма и питья, сообщил пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. Собака умерла от плохих условий жизни.

В связи с возбуждением дела представитель прокуратуры отказался уточнять, как долго собака могла находиться в плохих условиях, а также описывать антисанитарные условия содержания.

По словам представителя прокуратуры, все, что сейчас можно сказать, это то, что обессилевшая собака умерла вскоре после того, как ощенилась.

«Все обстоятельства дела выясняются», - добавил он.