По уши в долгах: интернет-провайдер задолжал кредиторам более 10 млн евро

Размер долга предварительно исходит только из данных, отраженных в заявлении о реорганизации и счетах Levikom Eesti OÜ, сообщил BNS советник по санации компании Мартин Крупп.

«Поскольку подготовка плана все еще находится в зачаточном состоянии, я не могу опубликовать возможную структуру плана. Основная задача - связаться с кредиторами и узнать суммы их требований », - сказал он.

Утвержденный кредиторами план санации должен быть представлен на утверждение в суд не позднее 1 ноября.

Миноритарный акционер и глава Levikom Пеэп Пыльдсамм сообщил ERR на прошлой неделе, что, хотя заявление о санации было подготовлено, подавать его не планируется. По словам Пыльдсамма, в то время компания планировала дождаться конкурса на получение лицензии на использование частот 5G.

Изначально Рийгикогу планировал к 15 сентября принять поправки к Закону об электронных коммуникациях, которые, в свою очередь, позволили бы объявить конкурс 5G. Однако во вторник экономическая комиссия отложила третье чтение законопроекта до следующей недели в связи с уточнением положений о его реализации.

Если бы Levikom получил лицензию на использование частот 5G, то, по словам Пыльдсамма, ситуация сразу изменилась бы. Владельцы компании выплатили бы долги и привлекли эстонских инвесторов, деньги которых использовались бы для создания общенациональной сети и активного расширения деятельности компании.