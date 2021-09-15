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Шведский суд в среду приговорил 47-летнего гражданина страны к трем годам заключения за шпионаж в пользу России.

Мужчина, имя которого не разглашается, признан виновным в передаче сотруднику российского посольства конфиденциальной информации о деятельности шведских автомобильных концернов Volvo и Scania.

Шпиона взяли с поличным при получении от упомянутого россиянина 27 800 шведских крон (3242 долларов) во время встречи в ресторане. Выплата ему гонораров, по данным следствия, происходила и раньше.

По местным законам, чтобы осудить человека за шпионаж, требуется, чтобы переданная им информация не только была полезна иностранному государству, но и нанесла ущерб национальной безопасности. Это установлено в случае Scania, но не доказано в отношении Volvo, говорится в заявлении суда.

Фирма Scania, которую полностью контролирует дочерняя компания немецкого концерна Volkswagen, Traton AG, выпускает грузовики и автобусы.

Мужчина работал консультантом в Volvo в 2016-2017 годах, и в Scania в 2018-2019 годах, вплоть до своего ареста.