Медицинским учреждениям в четверг разошлют 2400 доз вакцины Janssen

В общей сложности будет распределено 2400 доз вакцины, при использовании которой, в отличие от остальных одобренных препаратов, для полной иммунизации достаточно одной дозы.

В связи с этим вакцина оказалась популярной среди людей молодого поколения.

Вакцина будет распределена по всем уездам.