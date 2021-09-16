Медицинским учреждениям в четверг разошлют 2400 доз вакцины Janssen
Осуществляющие иммунизацию от коронавируса медицинские учреждения впервые после полуторамесячного перерыва получат в четверг партию вакцины Janssen, пишет Rus.ERR.
Осуществляющие иммунизацию от коронавируса медицинские учреждения впервые после полуторамесячного перерыва получат в четверг партию вакцины Janssen, пишет Rus.ERR.
В общей сложности будет распределено 2400 доз вакцины, при использовании которой, в отличие от остальных одобренных препаратов, для полной иммунизации достаточно одной дозы.
В связи с этим вакцина оказалась популярной среди людей молодого поколения.
Вакцина будет распределена по всем уездам.
Использование препарата из этой партии начнется 17 сентября, и информация о возможности им вакцинироваться в конкретных медицинских учреждениях будет публиковаться в рабочем порядке на сайте vaktsineeri.ee.