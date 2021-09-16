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Медицинским учреждениям в четверг разошлют 2400 доз вакцины Janssen

Вакцина. ФОТО: Tobias Schwarz

Осуществляющие иммунизацию от коронавируса медицинские учреждения впервые после полуторамесячного перерыва получат в четверг партию вакцины Janssen, пишет Rus.ERR.

В общей сложности будет распределено 2400 доз вакцины, при использовании которой, в отличие от остальных одобренных препаратов, для полной иммунизации достаточно одной дозы.

В связи с этим вакцина оказалась популярной среди людей молодого поколения.

Вакцина будет распределена по всем уездам.

Использование препарата из этой партии начнется 17 сентября, и информация о возможности им вакцинироваться в конкретных медицинских учреждениях будет публиковаться в рабочем порядке на сайте vaktsineeri.ee.

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