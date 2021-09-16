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ЧВК Вагнера может вытеснить военную миссию Запада из Мали

Мали. ФОТО: AMADOU KEITA

В отношениях России и Евросоюза, вероятно, появился новый очаг напряженности. Вооруженные миссии Франции и Германии могут уйти из Мали, пишет DW.

Непосредственная причина: военная хунта, которая руководит этой западноафриканской страной, ведет переговоры с неназванными представителями из РФ об отправке в регион российских военных наемников.

13 сентября агентство "Рейтер" первым со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что военная хунта в Мали близка к заключению договора об отправке российских военных наемников для обучения малийских вооруженных сил и предоставления защиты ведущим представителям руководства Мали. Сумма контракта, по данным агентства, составит порядка 10,8 миллиона долларов ежемесячно. Публично о договоренностях между россиянами и Мали заговорил 14 сентября в Париже глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он пригрозил в случае заключения сделки вывести французские войска из Мали. "Вагнер (ЧВК Вагнера. - Ред.) - это военные формирования, которые в прошлом проявили себя в Сирии и Центрально-Африканской республике как те, кто совершают преступления и допускают насилие, которое никак не помогает решению проблем и абсолютно несовместимо с нашим присутствием", - заявил Жан-Ив Ле Дриан в Париже в разговоре с депутатами Национального собрания.

Германия вслед за Францией грозит уйти из Мали

МИД ФРГ 14 сентября на вопрос DW сообщил, что "знает о российских переговорах с малийским руководством" и добавил, что "находится по этому вопросу в контакте как с европейскими партнерами, так и с малийским правительством", а также с Москвой. 15 сентября представительница МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr), выступая перед журналистами в Берлине, уточнила, что "возможность такого сотрудничества (между хунтой в Мали и наемниками. - Ред.) вызывает у нас крайнюю тревогу". В свою очередь, спикер Минобороны ФРГ Кристина Рутси (Christina Routsi) добавила, что в случае, если частные российские военные специалисты окажутся в столице Мали Бамако, "мы будем обсуждать последствия и наши возможные действия вместе с нашими партнерами в европейском и международном формате".

Наконец, вечером 15 сентября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) написала в сети Twitter: "Если руководство Мали пойдет на такую сделку с Россией, это будет противоречить всему, что Германия, Франция, ЕС и ООН делали в Мали на протяжении последних восьми лет".

Крамп-Карренбауэр косвенно также пригрозила выводом сил бундесвера из Мали, добавив, что сделка между Москвой и Бамако "ставит под вопрос основы мандата бундесвера в рамках MINUSMA и EUTM " и что теперь Минобороны должно будет "вместе с бундестагом сделать выводы".

В России отрицают официальные переговоры, но готовят почву через СМИ

В Кремле тему присутствия российских военных специалистов в Мали 14 сентября еще не комментировали, но на следующий день 15 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "российских военных в Мали нет". Причина отказа комментировать вероятную сделку с частными военными компаниями вполне очевидна: это, во-первых, формально не входит в компетенции Кремля, а во-вторых, любые частные армии в России запрещены. Известная под именем "ЧВК Вагнера" неофициальная военная организация не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. По всей видимости, структуры ЧВК Вагнера носят другие названия.

В качестве косвенного свидетельства того, что российская сторона заинтересована в сделке с Мали, может служить возросшая медийная активность ряда российских СМИ, опубликовавших в последние недели сразу несколько статей, посвященных ситуации в Мали. Основной смысл текстов сводился к тому, что Франция потерпела фиаско, а малийцы ждут российской стороны помощи. В медийном освещении темы российской военной помощи в Мали также принимала участие и медиагруппа "Патриот", главой попечительского совета которого является российский бизнесмен Евгений Пригожин. Пригожина также связывают с ЧВК Вагнера, но он эту связь неоднократно отрицал.

Медийную активность из России заметили и раскритиковали в Чехии, принимающей вместе с ФРГ и Францией участие в международных миссиях в Мали. Россия пытается "убедить жителей Мали, что ЕС оккупирует их страну" и проявляет в этом "очень заметную активность", заявил неделю назад замминистра обороны Чехии Ян Хавранек.

Что в Мали делают европейцы

Европейцы активизировали свои миротворческие усилия после того, как в начале 2012 года в Мали разгорелся вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. В 2013 году Евросоюз отправил в эту страну миссию European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Основные участники миссии - Германия, Испания и Чехия, всего 22 государства ЕС. Численность европейских военнослужащих EUTM Mali составляет около 900 человек, из них 600 это солдаты бундесвера, цель которых - обучать вооруженные силы Мали.

Также до 1100 военнослужащих бундесвера участвуют в миротворческой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). В рамках MINUSMA в Мали находятся 15 тысяч военнослужащих.

Что касается Франции, то в Мали действуют, по официальным данным, 5100 французских военных, которые одновременно участвуют в нескольких миссиях, включая те, что согласованы напрямую с руководством Мали и соседними африканскими странами по региону Сахель. Работу каких именно миссий в случае прихода частных российских наемников может прекратить Париж, пока неизвестно.

Ранее в июле Франция объявила о том, что до конца 2021 года закроет часть своих военных баз в Мали, которые действовали в рамках операции "Бархан". Министр обороны страны Флоранс Парли заявила 14 сентября, что несмотря на сокращение присутствия "мы все еще в Мали и останемся здесь определенно в ближайшие месяцы и годы". В экспертных кругах на Западе международные миссии в Мали считаются малоэффективными.

Что Россия делает в Мали

Между Москвой и Бамако - долгая история отношений. В 1960 году тогда еще СССР был одним из первых государств, признавших независимость западноафриканской страны и помогавших африканцам кредитами. Возвращение российского интереса к Мали датируется, вероятно, 2017 годом, когда оттуда впервые публично прозвучали призывы к РФ о помощи.

В июне 2019 года Кремль заложил юридическую основу для отправки военных специалистов, заключив с Мали договор о военном сотрудничестве. Такие договоры предполагают, в частности, обучение военных, поставки военной техники и ремонт уже экспортированной, а также совместные учения и антитеррористические действия. РФ является одним из главных поставщиков вооружений в Мали.

Подозрения в том, что Россия активизировала свое участие в развитии ситуации в Мали, появились в августе 2020 года после путча военной хунты. Тогда местные СМИ выступили с утверждениями, что ряд ведущих малийских офицеров, участвовавших в путче, ранее проходили обучение в РФ.

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