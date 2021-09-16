ЧВК Вагнера может вытеснить военную миссию Запада из Мали

В качестве косвенного свидетельства того, что российская сторона заинтересована в сделке с Мали, может служить возросшая медийная активность ряда российских СМИ, опубликовавших в последние недели сразу несколько статей, посвященных ситуации в Мали. Основной смысл текстов сводился к тому, что Франция потерпела фиаско, а малийцы ждут российской стороны помощи. В медийном освещении темы российской военной помощи в Мали также принимала участие и медиагруппа "Патриот", главой попечительского совета которого является российский бизнесмен Евгений Пригожин. Пригожина также связывают с ЧВК Вагнера, но он эту связь неоднократно отрицал.

Медийную активность из России заметили и раскритиковали в Чехии, принимающей вместе с ФРГ и Францией участие в международных миссиях в Мали. Россия пытается "убедить жителей Мали, что ЕС оккупирует их страну" и проявляет в этом "очень заметную активность", заявил неделю назад замминистра обороны Чехии Ян Хавранек.

Что в Мали делают европейцы

Европейцы активизировали свои миротворческие усилия после того, как в начале 2012 года в Мали разгорелся вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. В 2013 году Евросоюз отправил в эту страну миссию European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Основные участники миссии - Германия, Испания и Чехия, всего 22 государства ЕС. Численность европейских военнослужащих EUTM Mali составляет около 900 человек, из них 600 это солдаты бундесвера, цель которых - обучать вооруженные силы Мали.

Также до 1100 военнослужащих бундесвера участвуют в миротворческой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). В рамках MINUSMA в Мали находятся 15 тысяч военнослужащих.

Что касается Франции, то в Мали действуют, по официальным данным, 5100 французских военных, которые одновременно участвуют в нескольких миссиях, включая те, что согласованы напрямую с руководством Мали и соседними африканскими странами по региону Сахель. Работу каких именно миссий в случае прихода частных российских наемников может прекратить Париж, пока неизвестно.

Ранее в июле Франция объявила о том, что до конца 2021 года закроет часть своих военных баз в Мали, которые действовали в рамках операции "Бархан". Министр обороны страны Флоранс Парли заявила 14 сентября, что несмотря на сокращение присутствия "мы все еще в Мали и останемся здесь определенно в ближайшие месяцы и годы". В экспертных кругах на Западе международные миссии в Мали считаются малоэффективными.

Что Россия делает в Мали

Между Москвой и Бамако - долгая история отношений. В 1960 году тогда еще СССР был одним из первых государств, признавших независимость западноафриканской страны и помогавших африканцам кредитами. Возвращение российского интереса к Мали датируется, вероятно, 2017 годом, когда оттуда впервые публично прозвучали призывы к РФ о помощи.

В июне 2019 года Кремль заложил юридическую основу для отправки военных специалистов, заключив с Мали договор о военном сотрудничестве. Такие договоры предполагают, в частности, обучение военных, поставки военной техники и ремонт уже экспортированной, а также совместные учения и антитеррористические действия. РФ является одним из главных поставщиков вооружений в Мали.