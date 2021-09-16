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До поставленной цели не хватает еще 260 000 вакцинированных

Вакцинационный пункт Ляэне-Таллиннской центральной больницы в торговом центре "Юлемисте". ФОТО: Tairo Lutter

Половина населения Эстонии, – 664 000 человек – которые по состоянию на утро среды прошли курс вакцинации от коронавируса, с нетерпением ждут отмены ограничений. Тогда в общественных местах не нужно будет носить маски и предъявлять ковидные справки. Для открытия общества Эстонии нужно вакцинировать еще 260 000 человек, большую часть из них - двумя дозами, между введением которых должно пройти до шести недель. При нынешних темпах вакцинации поставленной цели можно будет достичь в январе, пишет Postimees.

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Совсем близко к снятию ограничений подошли некоторые страны: Финляндия, Швеция и Норвегия. В прошлую пятницу ограничения сняла Дания, где полностью вакцинированы три четверти населения, и - что еще важнее для спасения жизней – показатель вакцинированности людей старше 65 лет близок к максимуму, то есть 95. Таким же результатом в Эстонии может похвастаться Хийумаа в плане вакцинации групп 70-79-летних.

Вакцинационный автобус частной клиники Qvalitas Arstikeskus AS возде Дома мебели в Таллинне. ФОТО: Tairo Lutter

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