До поставленной цели не хватает еще 260 000 вакцинированных

Половина населения Эстонии, – 664 000 человек – которые по состоянию на утро среды прошли курс вакцинации от коронавируса, с нетерпением ждут отмены ограничений. Тогда в общественных местах не нужно будет носить маски и предъявлять ковидные справки. Для открытия общества Эстонии нужно вакцинировать еще 260 000 человек, большую часть из них - двумя дозами, между введением которых должно пройти до шести недель. При нынешних темпах вакцинации поставленной цели можно будет достичь в январе, пишет Postimees.