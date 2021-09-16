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Эвандера Холифилда на месяц отстранили от боев

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд. ФОТО: Rebecca Blackwell

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд получил 30-дневное медицинское отстранение от поединков.

Такое решение приняла боксерская комиссия штата Флорида, после того как Холифилд потерпел поражение в бою с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в минувшие выходные. Что касается Белфорта, то он избежал медицинского отстранения, сообщает Bleacher Report.

Напомним, изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был сразиться с Кевином Макбрайдом, однако эти бои были отменены. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменен на Холифилда. На счету Холифилда 57 боёв в профессиональном боксе: 44 победы (в том числе 29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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