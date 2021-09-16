Танель Кийк: в Эстонии уже вводят третьи дозы

«Определенные группы населения могут постепенно получать дополнительные дозы в больницах или при поддержке семейного врача, в Эстонии третьи дозы уже вводят», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия).

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку на получение разрешения на продажу третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer. По словам министра, в планах дождаться позиции EMA и затем соответствующим образом организовать свою работу.