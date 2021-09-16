Танель Кийк: в Эстонии уже вводят третьи дозы
В больницах дополнительные дозы вакцины уже вводят людям с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой, в основном используются мРНК-вакцины, передает Postimees.
В больницах дополнительные дозы вакцины уже вводят людям с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой, в основном используются мРНК-вакцины, передает Postimees.
«Определенные группы населения могут постепенно получать дополнительные дозы в больницах или при поддержке семейного врача, в Эстонии третьи дозы уже вводят», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия).