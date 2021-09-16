За сутки скончались пять человек с коронавирусом, заразились 510
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7142 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 510. Пятеро скончались.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7142 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 510. Пятеро скончались.
Среди новых заразившихся 381 человек не был вакцинирован и 129 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 16 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 144 человека. Всего в больницах находится 162 пациента с коронавирусом, из них 114 человек (70,4%) не были вакцинированы, у 48 человек (29,6%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались пять человек: 74-летняя женщина, 81-летняя женщина, 86-летняя женщина, 93-летняя женщина и 98-летняя женщина.
Было введено 3886 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 322 401 дозу. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,8%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).